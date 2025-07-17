Рада вернула офицерскую подготовку для студентов-медиков: подробности

Студенты-медики

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Верховная Рада Украины вернула обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов, приняв в целом законопроект №13276. Это требование касается как государственных, так и частных высших учебных заведений.

Об этом сообщило Министерств здравоохранения.

Парламент принял закон о внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части военной подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

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Согласно новому закону, все граждане Украины, которые получают высшее образование по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Это требование распространяется на государственные и частные высшие учебные заведения, где учатся магистры по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Почему вернули обязательную офицерскую подготовку?

В Минздраве напомнили, что с 2006 года такая подготовка была исключительно добровольной, хотя и раньше была обязательной для студентов-медиков. К обязательной подготовке решили вернуться из-за нехватки офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть привлечены к работе во время военного положения.

«Обеспечение достаточного количества специально подготовленных военно-медицинских кадров является ключевым фактором в уменьшении потерь личного состава, снижении уровня летальности и инвалидизации, а также сокращении сроков восстановления боеспособности раненых военнослужащих», — говорится в заявлении Минздрава.

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Там добавили, что новый закон позволит существенно расширить контингент будущих офицеров запаса медицинской службы.

Порядок проведения подготовки по этой программе должно утвердить правительство. Перечень военно-учетных специальностей и объемы подготовки будет определять Минобороны по представлению Генштаба ВСУ. Что касается медицинских и фармацевтических специальностей, эти параметры дополнительно будут согласовываться с Минздравом и Минобразования.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. После этого правительство и соответствующие министерства должны в течение шести месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательством. В частности, изменениям подвергнутся:

Порядок проведения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса; Инструкция об организации военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

К слову, с сентября 2025 года во всех учреждениях высшего образования Украины начнут преподавать обязательный курс «Базовая общая военная подготовка». Его должны пройти все студенты со второго курса. Речь идет о 300 ч. теоретических и практических занятий.

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В свою очередь глава Минобразования Оксен Лисовый сообщил, что в одной из областей Украины создали полигон для студентов, где они будут заниматься в рамках изучения дисциплины «Основы национального сопротивления».