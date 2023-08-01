Рада возобновила е-декларирование, однако оно не распространяется на военкомов — НАПК

В НАПК выразили надежду, что закон доработают и военными будут также подавать декларации.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования. Однако на военкомов оно не распространяется.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"Согласно той редакции закона, которая принята в первом чтении, на них (военкомов, – ред.) обязанность подачи деклараций, установление срока подачи деклараций не распространяется", – отметил Новиков.

Глава НАПК выразил надежду, что закон будет доработан до второго чтения и военными будут отнесены к тем лицам, которые обязаны будут подать декларацию в 90-дневный срок, поскольку не находятся непосредственно на линии столкновения.

Напомним, что сегодня, 1 августа, у главного военкома Днепропетровщины провели обыски. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.

Также в СМИ сообщали, что сыну военкома неожиданно подарили дом в пригороде Львова.

А самый громкий скандал произошел в Одессе, после того как СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. После коррупционного скандала суд отправил под стражу Борисова на два месяца

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