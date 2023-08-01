Рада возобновила е-декларирование, однако оно не распространяется на военкомов — НАПК

В НАПК выразили надежду, что закон доработают и военными будут также подавать декларации.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования. Однако на военкомов оно не распространяется.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.
"Согласно той редакции закона, которая принята в первом чтении, на них (военкомов, – ред.) обязанность подачи деклараций, установление срока подачи деклараций не распространяется", – отметил Новиков.
Глава НАПК выразил надежду, что закон будет доработан до второго чтения и военными будут отнесены к тем лицам, которые обязаны будут подать декларацию в 90-дневный срок, поскольку не находятся непосредственно на линии столкновения.
Напомним, что сегодня, 1 августа, у главного военкома Днепропетровщины провели обыски. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.
Также в СМИ сообщали, что сыну военкома неожиданно подарили дом в пригороде Львова.
А самый громкий скандал произошел в Одессе, после того как СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. После коррупционного скандала суд отправил под стражу Борисова на два месяца
Читайте также:
- 261 год работать и не есть ради такого "богатства": новые подробности задержания экс-военкома Одесщины Борисова
- Битой "выбивал правду": появилось видео издевательств ровенского военкома над подчиненным
- Родственники пытались вывезти Porsche: суд арестовал имущество семьи экс-военкома Борисова (фото, видео)