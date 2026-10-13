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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Рада вызвала Кличко "на ковер" из-за ситуации в Киеве: что известно

Нардепы проголосовали за вызов городского головы Киева Виталия Кличко в Верховную Раду на 14 октября, в то время как сам мэр назвал это политическим давлением и надуманными обвинениями.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Виталий Кличко

Виталий Кличко / © instagram.com/vitaliyklitschko/

Верховная Рада Украины вызвала к себе на заседание мэра Киева Виталия Кличко. За принятие этого решения проголосовал 151 народный депутат.

Об этом сообщает УНИАН.

Перед этим Марьяна Безуглая, народный депутат от «Слуги народа», обращаясь к парламентариям, призвала рассмотреть вопрос о вызове мэра.

«Вы видите, что происходит со столицей? Мы так ни разу и не заслушали Кличко», — сказала она перед голосованием.

В своем Telegram-канале Безуглая уточнила, что речь идет о вызове Кличко на среду, 14 октября.

Кличко отреагировал на вызов в Раду: что ответил мэр Киева

В ответ на обвинения со стороны центральных властей и информационной кампании относительно якобы угрозы отопительному сезону в столице, городской голова Киева Виталий Кличко выступил с жестким заявлением. Оно прозвучало на фоне призывов вызвать мэра столицы для отчета в Верховную Раду.

По словам мэра, против городских властей Киева развернута целенаправленная дискредитационная кампания.

«Раздаются безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона, которые распространяют ресурсы, связанные с центральными властями», — написал Виталий Кличко в Telegram.

Мэр столицы подчеркнул, что давление испытывает не только киевская администрация, но и руководители других украинских городов. По его мнению, речь идет о системном посягательстве на институт местного самоуправления.

«Местное самоуправление пытаются уничтожить — и не только в Киеве — устраняя глав громад по надуманным причинам», — заявил он.

Кличко подытожил, что, несмотря на все политические манипуляции и постоянные обстрелы со стороны российского агрессора, столичные власти продолжают выполнять свои обязанности и обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса.

«Люди выбрали меня, и я работаю, делаю в сверхсложных условиях все возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в ситуации постоянных сокрушительных атак врага», — резюмировал Кличко.

Ранее мы писали о том, что городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на то, что киевляне собираются на митинг за его отставку. Глава столицы отметил, что готов встретиться с протестующими и даже совместно рассмотреть острые городские проблемы.

Напомним, ветеран Дмитрий Козятинский, ранее инициировавший акцию против отставки Михаила Федорова, объявил о проведении в Киеве нового митинга с требованием отставки городского головы Виталия Кличко. Активист считает, что киевские власти провалили подготовку столицы к осени и холодному периоду.

Акция состоится в субботу, 17 октября, в 12.00 под стенами Киевской облгосадминистрации.

Ранее Виталий Кличко отметил, что из-за усиления российских ударов по критической инфраструктуре столица готовится ко всем возможным сценариям и посоветовал жителям при наличии возможности временно уехать за город. В то же время он подчеркнул, что о полной эвакуации или призыве покидать Киев речь не идет, а подготовка отопительных станций к зиме почти завершена, и власти круглосуточно работают над обеспечением безопасности и резервного отопления.

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