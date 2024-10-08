Рада взяла за основу новый законопроект о СЗЧ: что он предусматривает

Соавтор законопроекта Александр Завитневич пояснил, что "есть огромная проблема по СЗЧ".

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12095 об изменениях, регулирующих наказание за самовольное оставление воинской части (СЗЧ).

Проект закона приняли за основу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

По его словам, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

В Telegram-канале Верховной Рады предоставили более подробную информацию о законопроекте № 12095.

Документ предлагает установить, что во время действия военного положения:

Военнослужащим, впервые самовольно покинувшим воинские части и добровольно прибывшим к месту прохождения службы, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты и осуществление продовольственного, вещевого обеспечения, льгот и гарантий;

Возбужденные уголовные производства в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части и добровольно прибывших, не являются основанием для отказа в продлении военной службы и действия их контракта.

Как передает "Судебно-юридическая газета", соавтор законопроекта Александр Завитневич во время своего выступления в парламенте пояснил, что "есть огромная проблема по СЗЧ".

"Это проблема восстановления обеспечения военнослужащего, который добровольно вернулся в воинскую часть. Простые вещи – еда, одежда, обеспечение оружием, это все происходит после решения суда, вынесение которого может длиться месяц, полгода. Поэтому мы этим законопроектом предлагаем обеспечить вернувшегося военнослужащего 72 часа, и уже потом – решение суда. В это время военнослужащий будет становиться в воинскую часть, куда он прибыл на полный учет", – рассказал Завитневич.

Депутат Ирина Фриз считает, что этот законопроект дает право человеку, который осуществил СЗЧ де-факто находиться в СЗЧ, а де-юре на военной службе.

"Это легализация дезертирства, и он не согласуется с УК и УПК" – убеждена Фриз.

Напомним, что в Украине уже декриминализовали дезертирство и самовольное оставление части, если военный совершил это впервые и добровольно вернулся на службу.

Ранее нардеп Вениславский прокомментировал информацию о том, что в СЗЧ якобы находятся более 100 тысяч военных.

Также сообщалось, что военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт.

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