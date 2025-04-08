Рада взялась за нарушение ТЦК: как будет работать соответствующая следственная комиссия

Нарушения ТЦК / Иллюстративные фото

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В Верховной Раде была создана временная следственная комиссия по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства. Она займется вопросами нарушений в ТЦК и СП.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК Александр Бакумов в комментарии "Телеграфу".

Как отметил нардеп, известно, что парламентские органы выполняют контрольную функцию, но не могут подменять собой правоохранительные органы или быть досудебным расследованием или судом. Следственная комиссия имеет классические полномочия: изучение конкретных фактов нарушений, приглашение объяснительных лиц, назначение экспертиз. И все эти материалы по результатам их собрания могут направляться в органы правопорядка для принятия решений в соответствии с их компетенциями.

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"На фоне этих всех собранных фактов можно исходить из выводов, которые голосуются сначала в следственной комиссии, а затем в Верховной Раде в виде постановления. И это уже есть политическое последствие", — подчеркнул он.

Говоря о политических последствиях, "слуга" объяснил, что в отчете может быть направление материалов в органы правопорядка.

"И органы правопорядка должны принять меры: внести сведения в ЕРДР, начать уголовное производство, брать факты и показания, установленные в заседаниях следственной комиссии, приобщать их к материалам уголовного производства. Кабмин может принимать акты (и так реагировать), привлекать к дисциплинарной ответственности, налагать взыскание”, — говорит нардеп.

Он добавил, если говорить о классическом парламентском методе, то это вопрос доверия к Кабмину, министру обороны и всем другим субъектам, которых назначает и увольняет Верховная Рада.

"Это уже политический инструмент ответственности по результатам парламентского контроля, в том числе", — подытожил Бакумов.

Ранее начальник Пологовского РТЦК и СП (Запорожская область) Виктор Юрчук считает, что его работа более тяжелая, чем у бойцов на фронте.