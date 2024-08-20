Рада запретила Российскую церковь: что предусматривает закон и какая судьба ждет УПЦ МП

ТСН.ua разбирался в тонкостях нового закона и в том, какой будет дальнейшая судьба УПЦ МП.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Документ открывает путь к запрещению деятельности УПЦ Московского патриархата. Однако это не значит, что УПЦ МП куда-нибудь исчезнет уже завтра.

В тонкостях нового закона и в том, какой будет дальнейшая судьба УПЦ МП, разбирался ТСН.ua.

Немного из истории

Для наших читателей, которые плохо разбираются в нюансах религии и далеки от церковной жизни, напомним, что сейчас в Украине действуют две православные юрисдикции – Православная церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием, которая была создана на Объединительном соборе в декабре года и получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата и УПЦ Московского патриархата. Остановимся на последнем.

Официальное юридическое название этой конфессии до сих пор – УПЦ, однако для понятности будем называть ее УПЦ МП.

УПЦ МП возникла в результате Харьковского собора в июне 1992 года. Тогда подавляющее большинство епископов Украины, которые были в составе МП, отказались от курса на независимость, который отстаивал тогдашний глава УПЦ митрополит Филарет Денисенко (в дальнейшем глава УПЦ КП патриарх Филарет).

Филарет Денисенко / Фото: ТСН.ua

"В УПЦ в течение зимы-весны 1992 г. сложилась ситуация, подобная Крыму в феврале-марте 2014-го или на Донбассе в апреле-июне того же года. Есть глава Церкви — поддерживающий независимость митрополит Филарет, есть единогласное решение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 г. об автокефалии — но из Москвы ведется индивидуальная работа с епископами по возобновлению их лояльности "Центру".

Псевдособор в Харькове 25 лет назад был организован по той же схеме, что и "решение ВР АР Крым о референдуме" в феврале 2014 года. Легитимные депутаты Верховной Рады Крыма под охраной кремлевских спецслужб за закрытыми дверями провозгласили беззаконное решение. Потому что с ними "поработали". Потому что Москвы они боялись больше, чем Киева. Так и существует МПвУ до сих пор: как люди в Крыму и ОРДЛО под российской оккупацией. Кто-то этому искренне радуется, кто-то терпит, кто-то просто закрывает глаза, а кто-то искренне ждет освобождения", – рассказывал митрополит ПЦУ Евстратий (Заря).

Таким образом, с 1992 года и по сей день в Украине существует УПЦ Московского патриархата. Среди ее сторонников и лоббистов были откровенно пророссийские силы – Партия регионов, а позже ОПЗЖ, "кум Путина" Медведчук и другие одиозные лица. В сан протодиакона в УПЦ МП был рукоположен олигарх Вадим Новинский, а диакона – экс-глава Харькова Михаил Добкин, известный украинцам по видеоролику "текст по-дебильному написан".

Фото: Харьковская епархия УПЦ МП

Сами же клирики УПЦ МП регулярно становятся фигурантами различных скандалов – от пьяных дебошей, заподозрений в педофилии, до поддержки оккупационных войск, корректировки вражеских ударов и шпионажа в пользу РФ.

УПЦ не МП?

Следует заметить путаницу с названием. Пока руководство УПЦ МП упорно продолжает называть себя просто УПЦ и уверять, что они порвали все связи с РПЦ и кровавым Z-патриархом Кириллом. 27 мая 2022 года Собор УПЦ МП даже заявил об отмежевании от Москвы, а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине. Однако официально автокефалию (независимость) так и не объявил.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, по его мнению, хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Еще в декабре 2018 года Верховная Рада VIII созыва приняла Закон № 2662-VIII об изменении названия религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в стране-агрессоре. Документ не содержит конкретной привязки к какой-либо из конфессий. Минкульт тогда провел экспертизу и признал УПЦ МП подпадающей под действие закона.

Однако УПЦ отказалась менять свое название даже несмотря на решение Конституционного суда в декабре 2022 года.

Длительная "эпопея" с принятием

Правительство подало законопроект №8371 еще в январе 2023 года. Документ встретил сопротивление среди части нардепов. Кроме традиционно бывшей "ОПЗЖ", колебались и "слуги народа". Особенно после шантажа лоббиста УПЦ МП Роберта Амстердама, который пригрозил, что против каждого поддержащего этот закон нардепа на Западе введут санкции и заберут американскую визу.

Прошлой осенью Роберт Амстердам дал интервью бывшему ведущему FoxNews Такеру Карлсону, недавно взявшему интервью у Путина. В интервью Такеру Роберт Амстердам, в частности, заявил, что в Украине якобы продолжается "преследование христиан", "запрет церквей" и "священников бросают за решетку".

Весной 2024 года, когда в США затормозили помощь Украины в войне против России, некоторые представители Республиканской партии начали говорить о преследовании верующих в Украине.

"Если американские лидеры рассматривают это как войну за демократию и права человека, было бы хорошо, если бы получатель помощи был немного осторожнее в отношении прав человека, включая религиозные свободы", — заявлял в марте сенатор Джей Д. Вэнс, который затем станет напарником Трампа на выборах и кандидатом от республиканцев в вице-президенты. Вэнс тогда заявлял, что "Украина делает достаточно плохие вещи", говоря о конфессиональной политике.

Джей Д. Вэнс / Фото: Getty Images

Резкий разворот в ОП

Как пишет BBC-Украина, в начале августа в США съездила большая парламентская делегация, которая общалась с представителями обеих партий. По информации издания, нардепы вернулись с уверенностью, что слухи о негативном отношении Вашингтона к запрету УПЦ МП явно преувеличены.

"Венс может и будет беспокоиться, но им сейчас не до попов, они имеют большие проблемы в своей кампании", — рассказывали депутаты в разговоре с журналистами на условиях анонимности.

10 августа президент Владимир Зеленский, с прошлого года не акцентировавший на религиозном вопросе, неожиданно в вечернем обращении заявил "о духовной независимости".

13 августа почти незамеченным для украинцев остался визит на Фанар, к Вселенскому патриарху Варфоломею, главы ПЦУ митрополита Епифания в сопровождении представительницы ОП. Кроме церковных деятелей, во встрече принимали участие заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская и глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Украинская делегация на Фанаре (резиденции патриарха Варфоломея)

И хотя официально это не было подтверждено, по мнению религиозных экспертов, на встрече обсудили дальнейшую судьбу УПЦ МП.

Незадолго до голосования в Раде почти впервые церковный вопрос прокомментировал и руководитель ОП Андрей Ермак.

"Церковь в Украине будет лишена московского влияния", – удивил резким заявлением Ермак, до этого не особо комментировавший проблемы церкви.

Уже вчера председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев анонсировал, что в парламенте хватит голосов для запрета УПЦ МП. И как оказалось, не обманул.

О чем идет речь в новом законе

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Нардеп и экс-глава УИНП Владимир Вятрович назвал сегодняшнее решение парламента историческим.

По его словам, через тридцать дней после подписания президентом и опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью.

Если хотя бы один из 7 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации.

Судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона.

Через три месяца со дня опубликования закона, в течение которых правительство должно принять необходимые подзаконные акты, религиозные организации смогут также оцениваться по поводу причастности к пропаганде "русского мира". Такая пропаганда станет основанием для их судебного запрета.

Важным фактором Вятрович назвал то, что аффилированные с РПЦ религиозные организации будут лишены права пользоваться государственным и коммунальным имуществом.

"Если они не разорвут связей с московской церковью, то в течение двух месяцев договоры пользования храмами, принадлежащими государству или местным громадам будут разорваны. И это – не о каких-то мифических "преследованиях за веру", а о здравом смысле. которые есть собственность украинского народа, должна пользоваться украинская, а не московская церковь", – пояснил нардеп.

Почему 9 месяцев снова ждать?

В преддверии принятия среди религиозных экспертов ходили слухи, что новый закон примут, но с уточнением, что он вступит в силу через год. Мол, да нардепы и ОП хотят перестраховаться – если к власти в США придут Трамп и республиканцы, то документ можно отложить "полочку", а если демократы – реанимировать.

Церковная журналистка Татьяна Деркач отмечает, что хоть и от этой идеи отказались, но новые нормы фактически дают УПЦ МП ту же "фору" в один год.

"Мы согласились, чтобы судебная часть заработала через 9 месяцев после вступления закона в силу. Сам закон вступает в силу через месяц после подписания, на то, чтобы сделали нормативную базу (подзаконные акты – ред.) необходимо еще три месяца. Плюс необходим месяц на формирование комиссии .Еще месяц на исследование после формирования комиссии и выходит восемь месяцев. А где восемь там и девять. даже после прекращения деятельности члены организации вправе учредить новую, которая уже не будет связана с центром в стране-агрессорке", – рассказал нардеп Никита Потураев в интервью "Укринформу".

Также он привел причины запрета:

"Государственная служба этнополитики и свободы совести (далее – ДЭСС – ред .) может инициировать прекращение организации сама. Может инициировать за обращением государственных органов, включая правоохранителей. Обратиться в ДЭСС могут органы местного самоуправления и общественные объединения. Основанием для обращения может стать фактологический материал в медиа".

Что будет с УПЦ МП

Накануне голосования глава ПЦУ митрополит Епифаний призвал главу УПЦ МП митрополита Онуфрия, клириков и мирян этой церкви к объединению и диалогу без предварительных условий.

В ВВС отметили, что собеседники журналистов как во власти, так и в оппозиции, как в УПЦ МП, так и в Православной церкви Украины, убеждены, что закон не приведет к революции в церковной жизни.

Религиовед Андрей Смирнов в комментарии изданию прогнозирует, что закон облегчит и ускорит процесс перехода части приходов УПЦ в ПЦУ.

В частности, общины, имеющие в пользовании храмы-памятники государственной собственности, будут решать, переходить или искать новые помещения.

“Но пока УПЦ руководит митрополит Онуфрий, объединения с ПЦУ не состоится. Поэтому есть несколько сценариев: переговоры со Вселенским патриархатом и судебные тяжбы с государством, а затем переход в подполье и маргинализация”, – говорит Андрей Смирнов.

Эксперт отмечает, что приходы УПЦ МП с собственными храмами не в государственной собственности даже после судебных запретов и дальше смогут функционировать.

"Им ничего не угрожает даже после прекращения регистрации юридического лица судом. Общины могут действовать и без регистрации, а храмы оформить на физических лиц. Верующие УПЦ и дальше смогут собираться и молиться в них", – отмечает Смирнов.

В самой же УПЦ МП принятие закона ожидаемо расценили как "усиление гонений".

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент / Фото: скриншот с видео

"Украинская православная церковь и дальше будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут только к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать", – заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.

Закон о запрете московской церкви в Украине проголосован

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