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Ради "крутого" фото на Днепропетровщине девушка вылезла на крест возле православного храма

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1095
Время на прочтение
1 мин
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Ради "крутого" фото на Днепропетровщине девушка вылезла на крест возле православного храма

Фото: из соцсетей

Родители несовершеннолетней привлечены к админответственности.

В соцсетях опубликовали фотографию, на которой девушка-подросток из города Каменского Днепропетровской области ради хайпа вылезла на православный крест возле храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный", полиция установила личность несовершеннолетней хулиганки.

Родителей девушки, которая фотографировалась, сидя на кресте, полицейские Днепропетровщины привлекли к административной ответственности. Относительно них составлен протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Читатели Telegram-канала сообщили, что девочка характеризуется положительно – поведение отличное, в школе учится хорошо. Семья у нее тоже благополучна.

Что стало причиной такого неразумного поступка, непонятно.

Напомним, в Ивано-Франковске во время мониторинга социальных сетей участковый офицер полиции обнаружил опубликованное видео издевательств над енотом. Животное поместили в центрифугу сушильной машины и включили на несколько секунд.

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Дата публикации
Просмотры
1095
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