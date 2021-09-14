Ради металла: в Херсонской области задержали мужчину, который уничтожал могилы на кладбище

Ради металла: в Херсонской области задержали мужчину, который уничтожал могилы на кладбище

Следователи начали уголовное производство.

В Херсонской области задержали мужчину, которого подозревают в разрушении могил на кладбище. Им оказался 33-летний житель Комышан.

Об этом говорится на странице патрульной полиции Херсонской области в Facebook.

О вандализме на городском кладбище в полицию сообщил херсонец. Патрульные узнали номер сектора и приметы мужчины.

На месте инспекторы заметили гражданина, похожего по описанию. Подозреваемый рассказал полицейским, что разрушал могилы и получал металлические прутья для дальнейшего сбыта.

Мужчину патрульные задержали.

Напомним, что на кладбище одного из сел Львовской района неизвестный мужчина раскопал могилу. Об этом правоохранителям сообщил сельский староста.

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