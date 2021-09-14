Ради металла: в Херсонской области задержали мужчину, который уничтожал могилы на кладбище

Следователи начали уголовное производство.
В Херсонской области задержали мужчину, которого подозревают в разрушении могил на кладбище. Им оказался 33-летний житель Комышан.
Об этом говорится на странице патрульной полиции Херсонской области в Facebook.
О вандализме на городском кладбище в полицию сообщил херсонец. Патрульные узнали номер сектора и приметы мужчины.
На месте инспекторы заметили гражданина, похожего по описанию. Подозреваемый рассказал полицейским, что разрушал могилы и получал металлические прутья для дальнейшего сбыта.
Мужчину патрульные задержали.
Напомним, что на кладбище одного из сел Львовской района неизвестный мужчина раскопал могилу. Об этом правоохранителям сообщил сельский староста.