Радиационная и химическая угрозы: советы, которые спасут жизнь

Широкомасштабная война, которую против Украины развязала РФ, несет в себе не только угрозы военного характера, но и может привести к радиационной или химической угрозам. Сейчас риски таких угроз в Украине чрезвычайно высоки, поэтому населению важно быть осведомленными, что это за угрозы и как от них спастись.

ТСН.ua в рамках реализации Программы гражданской защиты, которую выполняет Фонд Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. на средства Европейского Союза, собрал советы, что делать в случае радиационной и химической угроз.

Что такое радиационная и химическая угрозы

Радиационная и химическая угрозы – это угрозы техногенного характера, которые могут возникнуть в результате ядерного удара или аварий (в результате обстрелов и ракетных ударов) на предприятиях, в частности АЭС, транспорте. Они сопровождаются выбросом (вытеканием) в атмосферу и на прилегающую территорию опасных веществ. В случае радиационной – это радионуклиды. В случае химической угрозы такие вещества, как хлор, аммиак, синильная кислота, фосген, серный ангидрид и т.д. Это представляет серьезную опасность для населения, ведь зараженный воздух поражает органы дыхания, а также глаза, кожу и другие органы.

Как узнать об этих угрозах

В Украине сообщение о химической угрозе и радиационной опасности будет объявлено в приложении "Воздушная тревога". Отмечается, что для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Также на телефон придет сообщения-сирена от ГСЧС, которые уже тестировали среди украинцев. Соответствующие сообщения будут объявлены по радио и телевизору.

Поэтому никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. У вас будет как минимум 10 минут, чтобы добраться до укрытия при упомянутых выше угрозах.

Особые требования к укрытиям

В случае техногенных угроз обязательно нужно найти изолированное укрытие, поскольку есть особые требования к ним в зависимости от того, будь то радиационная или химическая угрозы.

В случае радиационной угрозы это должно быть:

Изолированное помещение

Минимальное количество окон

Самые толстые стены

Химическая и бактериологическая угрозы:

Изолированное помещение

Быть как можно выше (хлор) или наоборот ниже (аммиак)

Также по возможности в обоих случаях заткните все щели влажными тряпками, выключите кондиционеры и отопительные приборы и ждите в укрытии на дальнейшие инструкции от официальных источников.

Что делать дома в случае угрозы

В случае химической угрозы, если вы не успели пройти в укрытие и оказались дома, оставайтесь в помещении и немедленно надежно герметизируйте его. Уменьшите возможность проникновения опасных химических веществ (НХР) (паров, аэрозолей) в помещение:

плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки, щели в рамах окон и дверей заклейте;

выключите источники газо-, электроснабжения и потушите огонь в печах;

ожидайте сообщений от органов власти по вопросам чрезвычайных ситуаций посредством средств связи;

быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в герметичные пакеты (чемодан) и подготовьтесь к эвакуации.

При радиационной угрозе важно знать, что стены деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, а кирпичного – в 10 раз. Углубленные хранилища еще больше ослабляют дозу излучения: с деревянным покрытием в 7 раз, с кирпичным или бетонным в 40-100 раз. Поэтому важно не паниковать и принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом), радиоактивных веществ из воздуха:

закрыть форточки, загерметизировать рамы, двери;

сделать запас питьевой и технической воды: набрать воду в закрытые емкости;

перекрыть краны;

как сообщает ГСЧС, только после специального оповещения провести экстренную йодную профилактику — водно-спиртовой раствор йода принимать после еды трижды в день в течение 7 суток: детям до двух лет — по 1-2 капли 5% настойки на 100 мл молока (консервированного) или детской молочной смеси; детям старше двух лет и взрослым – по 3-5 капель на стакан молока (консервированного) или воды. Наносить на поверхность рук настойку йода в виде сетки ежедневно в течение 7 суток.

Что нужно иметь дома – минимальный набор вещей:

запас питьевой воды на 2-3 суток: наберите воду в герметичные емкости (из расчета 1,5-2 л в сутки на одного человека);

запас технической воды в закрытых емкостях (10-12 л в сутки на одного человека);

самые простые средства санитарной обработки (мыльный раствор для обработки рук);

лекарства (в случае радиационной угрозы иметь настойку йода);

запас консервированных продуктов на 2-3 суток (в случае радиационной угрозы герметично закрытое молоко);

средства связи – радиоприемник, заряженные телефоны.

Больше о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях читайте в Алфавите безопасности ГСЧС по ссылке.