"Радиация не знает, где Россия": Зеленский обратился к россиянам после атаки на Запорожскую АЭС

"Радиация не знает, где Россия": Зеленский обратился к россиянам после атаки на Запорожскую АЭС

Атаки России на ядерные объекты в Украине могут закончиться трагедией и для россиян, напомнил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России после того, как военные РФ атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Президент призвал россиян выйти на улицу с призывом к власти прекратить обстрелы и войну, ведь радиация "не знает границ".

"Русские люди, я хочу обратится к вам. Мы вместе в 86 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертв. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить евакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, радиация не знает, где границы вашей страны", — сказал Владимир Зеленский во время своего утреннего видеообращения в пятницу, 4 марта.

Напомним, российские военные обстреляли площадку ЗАЭС, в результате чего возник пожар на территории станции. Ее удалось ликвидировать. Информация о погибших и травмированных отсутствует.

Также добавим, что российские оккупанты, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.