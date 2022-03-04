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"Радиация не знает, где Россия": Зеленский обратился к россиянам после атаки на Запорожскую АЭС

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"Радиация не знает, где Россия": Зеленский обратился к россиянам после атаки на Запорожскую АЭС

Associated Press

Атаки России на ядерные объекты в Украине могут закончиться трагедией и для россиян, напомнил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России после того, как военные РФ атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Президент призвал россиян выйти на улицу с призывом к власти прекратить обстрелы и войну, ведь радиация "не знает границ".

"Русские люди, я хочу обратится к вам. Мы вместе в 86 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертв. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить евакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, радиация не знает, где границы вашей страны", — сказал Владимир Зеленский во время своего утреннего видеообращения в пятницу, 4 марта.

Напомним, российские военные обстреляли площадку ЗАЭС, в результате чего возник пожар на территории станции. Ее удалось ликвидировать. Информация о погибших и травмированных отсутствует.

Также добавим, что российские оккупанты, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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