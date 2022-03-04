"Радиация не знает, где Россия": Зеленский обратился к россиянам после атаки на Запорожскую АЭС

Атаки России на ядерные объекты в Украине могут закончиться трагедией и для россиян, напомнил президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России после того, как военные РФ атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Президент призвал россиян выйти на улицу с призывом к власти прекратить обстрелы и войну, ведь радиация "не знает границ".
"Русские люди, я хочу обратится к вам. Мы вместе в 86 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертв. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить евакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, радиация не знает, где границы вашей страны", — сказал Владимир Зеленский во время своего утреннего видеообращения в пятницу, 4 марта.
Напомним, российские военные обстреляли площадку ЗАЭС, в результате чего возник пожар на территории станции. Ее удалось ликвидировать. Информация о погибших и травмированных отсутствует.
Также добавим, что российские оккупанты, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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