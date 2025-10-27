Радиационный бумеранг Путина: эксперт о "непобедимом" российском Буревестнике

Путин звенит «непобедимым» ядерным хламом / © Минобороны России

Реклама

В воскресенье, 26 октября, российский диктатор Путин объявил об успешном испытании 9М730 «Буревестник» (номер НАТО: «Skyfall») — крылатой ракеты с ядерным двигателем, разработанной для неограниченной дальности полета и обхода систем противоракетной обороны.

Что известно о новой угрозе, рассказал бывший командир эскадрильи «морских котиков» команды «Шесть» ВМС США Чак Пфаррер для издания Kyiv Post.

«Путинская надменность прозвучала после провального и кровавого летнего наступления России в Украине; потери среди россиян приближаются к 1,2 миллиона, а западные санкции и украинские удары по энергетическому сектору толкают российскую экономику на грань», — отмечает Пфаррер.

Реклама

Автор статьи успокаивает, что ракета «Буревестник», которую Путин назвал «непобедимой», на самом деле таковой не является. По его словам, «Буревестник» представляет собой франкенштейновскую глупость: возрождение концепции конца света, от которой Соединенные Штаты отказались десятилетия назад, как от опасной и нетрудоспособной.

Эксперт отмечает, что якобы «новый» российский «Буревестник» является копией американского проекта «Плутон» — инициативы ВВС США 1950-х годов, направленной на разработку сверхзвуковой ракеты низкой высоты (SLAM). Как оказалось, ракета выбрасывала смертоносные продукты распада — цезий-137, йод-131 — и загрязняла траекторию полетов. Это ставило под опасность пилотов, гражданское население и экосистемы. США отменили проект SLAM в 1964 году по уважительным причинам — он был отклонен как слишком опасный.

Несмотря на историю и свои ядерные аварии, Россия возобновила эту концепцию в начале 2010-х годов.

По словам Чака Пфаррера, американская разведка зафиксировала как минимум 13 испытаний до 2021 года, из которых более 80 процентов закончились катастрофической неудачей.

Реклама

«Непобедимые» ракеты Путина «Буревестник» взорвались на пусковых рельсах, разбросав расщепляемые материалы и обломки реактора, ранив ученых и техников», — утверждает автор статьи.

Все эти неудачные испытания привели к высвобождению радиации, рассеивавшейся по всему региону, загрязняя воздух, воду, морской лед и рыбные ресурсы. Москва скрывала данные об этих экологических катастрофах, препятствуя смягчению последствий и усугубляя угрозы для морских экосистем и местных жителей.

Худшая катастрофа программы «Буревестник» произошла 8 августа 2019 на полигоне в Белом море. В результате взрыва пятерых техников Росатома мгновенно погибло, их тела были безвозвратно загрязнены. Еще трое погибли по дороге в Москву от облучения.

Эксперт напомнил, что после аварии 2019 года в воздухе оказались изотопы стронция-91, бария-140 и лантана-140, что привело к повышению уровня гамма-излучения в Северодвинске, расположенном в 30 километрах от места аварии. россиян. Радиоактивное облако затем дошло вплоть до Норвегии, осело в осадках Белого моря и повлекло запрет на отлов моллюсков.

Реклама

«Буревестник» — это не что иное, как театр конца света — еще одно бряцание оружием со стороны пугающего Путина», — говорится в статье.

Западные аналитики считают, что это первый и, возможно, единственный успешный запуск системы «Буревестник».

Ранее разведка Норвегии подтвердила, что Россия успешно осуществила испытательный пуск крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» с ядерной силовой установкой.