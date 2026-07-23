Радиация превышена в 80 раз: РФ дальше бьет по Украине боеприпасами с обедненным ураном (фото)

Российский боеприпас с обедненным ураном / © СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины задокументировала шесть новых фактов использования российскими оккупантами боеприпасов с обедненным ураном. Опасные элементы были обнаружены в ударных дронах, которыми враг атаковал Черниговскую область.

Об этом сообщила СБУ.

Контрразведка и следователи СБУ задокументировали новые случаи использования Россией против Украины боеприпасов с обедненным ураном. Опасные компоненты обнаружили в ударных беспилотниках типа «Герань-2», которыми российские войска атаковали Черниговскую область в течение апреля-июня.

Реклама

По материалам расследования, захватчики применяют радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, адаптированных для использования на ударных дронах.

В ходе осмотра мест падения российских БпЛА и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа совместно со специалистами ГСЧС зафиксировала превышение природного радиационного фона в 80 раз.

В то же время уровень гамма-излучения на отдельных обломках вражеских беспилотников составил от 8,3 до 24 мкЗв/час при допустимой санитарной норме 0,3 мкЗв/час. Такой уровень радиации представляет непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Экспертиза подтвердила, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как Уран-235 и Уран-238.

Реклама

Радиоактивные компоненты также были обнаружены с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

Результаты измерения и идентификации изотопов на приборе радиационного контроля / © СБУ

После обнаружения и исследования опасных боеприпасов специалисты провели комплекс мер, чтобы их нейтрализовать и обеспечить безопасность людей.

По этим фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Спецслужба в очередной раз призвала украинцев быть особенно осторожными при обнаружении обломков дронов, ракет или других боеприпасов.

Реклама

«Ни в коем случае не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь и не перемещайте их. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите об опасной находке по номерам горячих линий: СБУ — 1516, ГСЧС — 101 или Нацполиции — 102», — отметили в СБУ.

Напомним, ранее в июле СБУ сообщила, что зафиксировала новые случаи атак РФ по Сумской области в апреле с помощью ударных дронов «Герань-2», снаряженных ракетами Р-60М с элементами из обедненного урана (массой почти 2,8 кг). Уровень гамма-излучения на местах падения составил 8,3 и 10,5 мкЗв/ч, что значительно превышает норму. Экспертизы подтвердили наличие изотопов урана.

Новости партнеров