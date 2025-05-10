Радиация в укрытиях: в Кировоградской области школьные хранилища фонят радоном

Кировоградщина страдает радиацией в учебных заведениях / © ТСН

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В Кировоградской области в ряде школьных укрытий фиксируют превышенный уровень радона — радиоактивного газа, опасного для здоровья.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Одним из таких объектов является укрытие лицея в городе Знаменка, где обучается более 800 учащихся. После обновления хранилища в нем появились вентиляция, интернет и зоны для занятий. Но на стенах — предостережение о радоне.

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Заведение ежедневно проветривают, а фон измеряют дозиметром, который недавно передали из школьного отдела образования.

После постоянного проветривания радиационный фон в укрытии в пределах нормы. Но мы понимаем: это только временное решение», — говорит директор лицея Оксана Погребняк.

© ТСН

Эксперты объясняют: радон — бесцветный, без запаха и вкуса, но в десять раз тяжелее воздуха. Он проникает в помещения через щели в стенах и полу, накапливается и может вызвать рак легких.

Именно Кировоградщина, которая имеет самые большие в Украине запасы урана, лидирует по количеству онкобольных.

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«От рака легких среди некурящих на первом месте в мире — именно радон» — объясняют в международной организации защиты окружающей среды.

Журналист-геолог Владимир Бойко отмечает: Кировоградщина лежит на Украинском кристаллическом щите — регионе, богатом ураном. А подписанное межправительственное соглашение с США о доступе к украинским недрам может привести к расширению урановой добычи. Правительство уже обнародовало более 20 месторождений, 60% из которых именно на Кировоградщине.

Однако общины часто не знают, что на их территории расположены потенциальные участки добычи. Местные власти жалуются: средств на полную реконструкцию укрытий нет.

© ТСН

«Одно укрытие — это 100 миллионов гривен. Бюджет общества не выдерживает» — говорит мэр Знаменки Владимир Сокирко.

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Министр образования Оксен Лесной в комментарии ТСН признал, что впервые слышит проблему. В то же время, в Greenpeace Ukraine подчеркивают: к решению ситуации должны присоединиться и Государственная инспекция ядерного регулирования, и Минздрав, и Минэнерго.

Пока системного решения нет — укрытие проветривают вручную, а преподаватели учатся пользоваться дозиметрами.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РАДИАЦИЯ УЖЕ В ШКОЛЬНЫХ УКРЫТИЯХ!!! А что будет после реализации соглашения с США о недрах?

Напомним, в Запорожье бытовой спор между двумя людьми в бомбоубежище завершился убийством. 47-летняя женщина смертельно ранила 42-летнего бездомного, нанеся ему удар ножом в живот.

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