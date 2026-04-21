Радиоактивные вещества обнаружили у беременных в Украине: врачи бьют тревогу

Спустя почти четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС украинские врачи продолжают фиксировать опасные уровни радиоактивных веществ в плаценте беременных женщин.

Об этом во время пресс-конференции Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины сообщил генеральный директор Всеукраинского центра материнства и детства, доктор медицинских наук Юрий Антипкин, передает «Украинская правда».

Что известно о радиации у беременных

По словам академика, во время выборочного контроля в начале этого года врачи обнаружили концентрацию радионуклидов на уровне 19 беккерелей на килограмм массы тела. Это зафиксировано у женщин группы риска, которые находятся на лечении в центре.

Юрий Антипкин привел сравнительную характеристику влияния этих показателей на организм:

до 5 Бк/кг — уровень считается безопасным для протекания беременности;

10 Бк/кг и более — возникают риски выкидышей и рождения детей с ослабленным здоровьем.

«Нас удивляет, что это фиксируют и среди киевлянок, и среди жительниц других районов. В начале этого года мы уже обнаружили 19 беккерелей. Это тревожный факт», — подчеркнул ученый.

Как радиация попадает в тело

Сообщается, что основным путем попадания цезия-137 и стронция-90 в организм беременных специалисты называют продукты питания. Радионуклиды накапливаются в организме через еду, которая может быть незаконно выращена в зоне отчуждения и реализована на стихийных рынках.

По данным Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней, более 70% природной радиации человек получает именно через еду и воду. Это обусловлено длительным периодом полураспада элементов (около 30 лет), что позволяет им оставаться активными в пищевых цепочках.

Наиболее уязвимые категории продуктов

Специалисты выделили группы товаров, наиболее активно накапливающих опасные вещества:

Мясо и субпродукты: больше загрязнения фиксируют в костях, коже и внутренних органах животных. В говядине уровень радиоактивности обычно выше, чем в свинине.

Молочные продукты: цельное молоко способно накапливать до 100% цезия и стронция.

Яйца: радионуклиды сосредотачиваются в скорлупе, но во время варки могут переходить в белок и желток.

Растительная пища: опасные элементы преимущественно собираются в стеблях, листьях и кожуре плодов.

Ученые призывают к строгому радиоконтролю на рынках и советуют гражданам быть внимательными относительно происхождения продуктов питания.

Напомним, боль в суставах — одна из самых распространенных жалоб, с которой люди обращаются к врачам или, что случается чаще, пытаются справиться своими силами. В быту два диагноза — артроз и артрит — постоянно путают, однако разница между ними принципиальна.