Радиоактивные вещества обнаружили у беременных в Украине: врачи бьют тревогу
В плаценте некоторых беременных украинок зафиксировано 19 беккерелей радиации. Врачи объяснили, какие риски для женщин.
Спустя почти четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС украинские врачи продолжают фиксировать опасные уровни радиоактивных веществ в плаценте беременных женщин.
Об этом во время пресс-конференции Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины сообщил генеральный директор Всеукраинского центра материнства и детства, доктор медицинских наук Юрий Антипкин, передает «Украинская правда».
Что известно о радиации у беременных
По словам академика, во время выборочного контроля в начале этого года врачи обнаружили концентрацию радионуклидов на уровне 19 беккерелей на килограмм массы тела. Это зафиксировано у женщин группы риска, которые находятся на лечении в центре.
Юрий Антипкин привел сравнительную характеристику влияния этих показателей на организм:
до 5 Бк/кг — уровень считается безопасным для протекания беременности;
10 Бк/кг и более — возникают риски выкидышей и рождения детей с ослабленным здоровьем.
«Нас удивляет, что это фиксируют и среди киевлянок, и среди жительниц других районов. В начале этого года мы уже обнаружили 19 беккерелей. Это тревожный факт», — подчеркнул ученый.
Как радиация попадает в тело
Сообщается, что основным путем попадания цезия-137 и стронция-90 в организм беременных специалисты называют продукты питания. Радионуклиды накапливаются в организме через еду, которая может быть незаконно выращена в зоне отчуждения и реализована на стихийных рынках.
По данным Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней, более 70% природной радиации человек получает именно через еду и воду. Это обусловлено длительным периодом полураспада элементов (около 30 лет), что позволяет им оставаться активными в пищевых цепочках.
Наиболее уязвимые категории продуктов
Специалисты выделили группы товаров, наиболее активно накапливающих опасные вещества:
Мясо и субпродукты: больше загрязнения фиксируют в костях, коже и внутренних органах животных. В говядине уровень радиоактивности обычно выше, чем в свинине.
Молочные продукты: цельное молоко способно накапливать до 100% цезия и стронция.
Яйца: радионуклиды сосредотачиваются в скорлупе, но во время варки могут переходить в белок и желток.
Растительная пища: опасные элементы преимущественно собираются в стеблях, листьях и кожуре плодов.
Ученые призывают к строгому радиоконтролю на рынках и советуют гражданам быть внимательными относительно происхождения продуктов питания.
