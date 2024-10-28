Радиодиктант 2024: какие слова и фразы вызвали трудности у украинцев

Украинцы традиционно в третью пятницу ноября присоединились к радиодиктанту национального единства. В этом году он назывался "Магия голоса" и был посвящен Украинскому Радио, празднующему свой век в ноябре 2024 года.

Какие трудности возникли у украинцев во время написания радиодиктанта – рассказываем дальше.

Радиодиктант 2024 – самые распространенные ошибки

Врать. Слово, уже в первом предложении сбило с толку немало участников. "Лжец" — это распространенное бытовое название радиоточки в советское время, будто насмешливое и оскорбительное, ведь отсылает к обману и ложной информации. Слова правильно писать с маленькой буквы и в кавычках.

Папы-мамы — так называют родителей, родственников, пожилых людей. По действующему правописанию сложные слова, образованные в результате сочетания близких по значению слов, передающих единое понятие, следует писать через дефис.

"Слышно в группе" — значит чувствовать себя частью сообщества. Словарь синонимов Полюги предлагает объяснение слова как "слышать, прослушиваться, слышаться". А вот Словарь Гринченко приводит два объяснения "слышаться": как "быть услышанным".

Модуляция – интонация, тон голоса.

Ссыльный — происходит от "ссылки". В советской культуре этот термин употреблялся для обозначения уголовного наказания и осуждения с обязательным поселением в определенной местности на срок, указанный в приговоре.

С полуслова – без долгих объяснений. Важно, что в этой идиоме "полусловие" является одним понятием, поэтому пишется вместе.

Сталинские годы – годы СССР во времена Иосифа Сталина. Согласно правилам, названия исторических событий, эпох, войн, геологических периодов и т.п., которые стали общими, пишем с строчной буквы.

Гулаговски и от аббревиатуры ГУЛАГ. Действующее правописание утверждает, что суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишем строчными буквами: ооновский, тюговец (параграф 61, пункт 2).

Текст радиодиктанта

"Магия голоса"

Сначала был "лжец". С него начинался день: щелчок! — и пронзительное рокот первых тактов "Ревет и стонет…", а за ним принудительно-бодрое "Говорит Киев!" давали знак, что из-под теплого одеяла волей-неволей вылезать.

Дети любят слышаться в группе. Было приятно думать, что в этот момент по стране миллионы детей так же собираются в школу, а их отцы-мамы — на труд, и всех нас объединяет голос по радио. Человеческий голос — это вообще материя магическая, в него можно влюбиться, даже не видя носителя. "Оксана, Оксана, я слышу твой голос, так ветер мне с Украины принес", — под это танго до сих пор танцуют на свадьбах, не подозревая, что это фольклор ссылочный, гулаговский — не к любимой девушке обращен, а к легендарной певице Оксане Петрусенко, чье пение в сталинские годы Всесоюзное радио доносило и в сибирскую пущу

А в 1960-1980-е, когда единственной разрешенной формой патриотизма было за киевское "Динамо", Украина была влюблена в голоса футбольных комментаторов. Их узнавали с полуслова, в их модуляциях ловили, как глоток свежего воздуха, солидарность со "своими" и возмущение привилегиями москвичей, которым беззастенчиво подсуждали судьи в решающих матчах. Удивительно, какое богатство смыслов способен выражать человеческий голос самой интонацией!

Впоследствии телевизор притупил нам на то слух.

Но, несмотря на все изменения технологий, вот уже сто лет Украина звучит в эфире планеты собственным голосом. И нашего голоса больше никому и никогда не выключить и не заглушить.

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