Радиодиктант 2025: автор текста отреагировала на жалобы украинцев и вспомнила пса Патрона

Писательница и автор нынешнего радиодиктанта национального единства Евгения Кузнецова поделилась впечатлениями от реакции слушателей на свой текст.

Радиодиктант 2025 года вызвал дискуссии у украинцев

Автор нынешнего радиодиктанта национального единства Евгения Кузнецова рассказала, как реагирует на дискуссии вокруг текста и начитки, и подтвердила, что в первом предложении сделала аллюзию на известного украинского писателя Олеся Подервянского.

Об этом говорилось в комментарии писательницы в эфире канала «1+1 Украина» 27 октября.

«Благодарю всех за внимание к радиодиктанту. Я стараюсь относиться ко всему с юмором и призываю всех быть добрее — и к начитке, и к тем, кто, возможно, не успел по темпу чтения. Радиодиктант — это, прежде всего, о единстве. А украинцы, как известно, часто объединяются даже в спорах. Так что возможно активное обсуждение текста, начитки и необычных слов — это тоже способ объединиться», — отметила писательница.

Кузнецова также подтвердила, что первое предложение диктанта — «Жить надо интересно, читать книги, ходить в театр, дрессировать собаку Патрона» — содержит аллюзию на культовую цитату Олеся Подервянского: «Надо жить интересно, читать книги, быть шпионом, дрессурой.

«Да, это был омаж к Подеревянскому. Я надеялась, что слушатели узнают этот намек, ведь он, безусловно, классик украинской литературы. Было приятно видеть улыбки людей, когда они это поняли», — рассказала автор.

Напомним, украинцы написали радиодиктант в 2025 году. Событие произошло 27 октября. Многие из тех, кто участвовал в радиодиктанте, пожаловался на текст, а также его прочтение.

Добавим, что радиодиктант пишут все желающие в День украинской письменности и языка. Нынешний текст радиодиктанта называется «Надо жить!»

