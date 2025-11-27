Радиодиктант-2025: названы победители и самая распространенная ошибка

В общей сложности на проверку поступило более 11 200 текстов, большинство из них по электронной почте / © pixabay.com

Сегодня, 27 ноября, организаторы Всеукраинского радиодиктанта национального единства объявили имена людей, написавших диктант без ошибок.

Объявление состоялось в эфире «Украинского радио», пишет «Суспільне».

В частности, без ошибок диктант в этом году, который назывался «Надо жить!» Евгении Кузнецовой, написали шестеро человек.

Среди них:

Голошивец Алина

Данилюк Алена

Семенов Евгений

Сидорук Ольга

Шура Галина

Щербина Дмитрий

Одну ошибку в тексте допустили 11 человек.

Как отметила кандидат филологических наук и глава комиссии по проверке радиодиктанта Елена Масалитина, в этом году самой распространенной ошибкой стало неправильное употребление знаков препинания, а самым трудным слово стало «интерсити». Большинство написали это слово с прописной буквы, однако, комиссия не считала это ошибкой. Также у некоторых сложности возникли с написанием «пес Патрон».

В этом году на проверку поступило более 11 200 текстов.

Напомним, 27 октября все желающие украинцы написали радиодиктант. Традиция, отметим, существует с 2000 года. Автором радиодиктанта национального единства 2025 стала украинская писатель, переводчик, ассоциированная исследователь Киевской школы экономики Евгения Кузнецова. Текст для диктанта читала актриса Наталья Сумская.

После того, как радиодиктант состоялся, многие украинцы возмутились. Больше об этом читайте в новости.