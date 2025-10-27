Радиодиктант 2025: почему украинцы критикуют текст и с какими словами не разобрались

© Pixabay

Сегодня, 27 октября, все желающие украинцы написали радиодиктант. Традиция, отметим, существует с 2000 года.

Автором Радиодиктанта национального единства 2025 стала украинская писатель, переводчик, ассоциированный исследователь Киевской школы экономики Евгения Кузнецова. Текст для диктанта читала актриса Наталья Сумская.

После того, как радиодиктант состоялся, многие украинцы возмутились.

Так, многолетний победитель национального радиодиктанта Кристина Гоянюк открыто выразила критику относительно текста в этом году. Кристина Гоянюк из Львова многократно побеждала на национальном радиодиктанте. В прошлом году она стала единственной участницей, написавшей диктант безединой ошибки.

Когда Гоянюк спросили о ее впечатлении от диктанта в этом году, она ответила:

«За 26 лет — это первый диктант, сваливший меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть лучше читал бы текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания».

Не только у Гоянюк было замечание к тексту. Комедиант Марк Куцевалов признался, что не разобрался с некоторыми словами, в частности «пяточка».

Особенно украинцы критикуют диктовку первого предложения диктанта, которое, по их словам, было прочитано слишком быстро и написать его было крайне тяжело.

Украинцы также пишут, что Наталья Сумская читала текст ужасно и считают, что она не тренировалась перед прямым эфиром.

Критика также возникла и в соцсетях.

Ряд украинских писателей и критиков выразили свое мнение о том, что радиодиктант не способствует подлинному национальному единству, хотя и является популярным культурным мероприятием.

В частности, писатель Андрей Кокотюха подверг критике идею национального радиодиктанта.

«Во-первых, никогда, еще со средней школы, не любил колхозов. Во-вторых, диктант не способствует национальному единству, а просто так называется. Потому что нация — это 100% населения страны. А диктант пишет около 20%», — заявил он.

В то же время, автор также подчеркнул, что ничего не имеет против авторов и чтецов, а многих даже знает лично.

Мнения по поводу высказывания Андрея Кокотюхи разделились. В комментариях люди выражали непонимание позиции, однако нашлись и те, кто его полностью поддерживал.

В среду, 29 октября, в 11:00 будет обнародован текст Радиодиктанта национального единства, поэтому вы сможете проверить себя на ошибки самостоятельно. Все отправленные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты будут оглашены 3 декабря.

Всеукраинский радиодиктант национального единства положила начало команда «Украинского Радио» в 2000 году. Радиодиктант национального единства призван не проверить грамотность участников, а объединить их вокруг украинской идентичности и языка как ее проявления.