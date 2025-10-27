- Дата публикации
Радиодиктант 2025: точная дата и время, где смотреть
Всеукраинский радиодиктант национального единства стал ежегодной традицией многих украинцев.
В День украинской письменности и языка состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст называется «Надо жить!»
В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в 25-й раз. Все желающие смогут присоединиться.
Начнется радиодиктант в 11:00, а послушать его можно будет на нескольких платформах:
на волнах «Украинского Радио» и «Радио Культура»
в эфире телеканала «Суспільне Культура»
на YouTube-канале «Украинского Радио»
в приложениях suspilne.radio и «Дія»
Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Евгения Кузнецова. Текст радиодиктанта будет обнародован 29 октября на сайте «Украинского Радио» и на сайте «Суспільне Культура».
Отметим, что радиодиктант национального единства был начат в 2000 году.