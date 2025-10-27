Радиодиктант 2025: точная дата и время, где смотреть

Радиодиктант национального единства посвящен Дню украинской письменности и языка / © pixabay.com

Реклама

В День украинской письменности и языка состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст называется «Надо жить!»

В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в 25-й раз. Все желающие смогут присоединиться.

Начнется радиодиктант в 11:00, а послушать его можно будет на нескольких платформах:

Реклама

на волнах «Украинского Радио» и «Радио Культура»

в эфире телеканала «Суспільне Культура»

на YouTube-канале «Украинского Радио»

в приложениях suspilne.radio и «Дія»

Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Евгения Кузнецова. Текст радиодиктанта будет обнародован 29 октября на сайте «Украинского Радио» и на сайте «Суспільне Культура».

Отметим, что радиодиктант национального единства был начат в 2000 году.