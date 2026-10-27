Радиодиктант национального единства-2026: где найти текст и как отправить работу на проверку

Радиодиктант национального единства-2026

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Официальный текст Всеукраинского радиодиктанта национального единства-2026 появится в открытом доступе в четверг, 29 октября.

Об этом сообщило «Суспільне».

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Текст Радиодиктанта национального единства-2026 опубликуют 29 октября

Во вторник, 27 октября, прошла ежегодная общенациональная языковая акция. Название радиодиктанта — «Письмо, которое не заканчивается».

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Его автором стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а зачитали текст учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественный деятель и волонтер Даша Астафьева.

«Название именно такое, потому что мне важно, чтобы текст этого года каждому участнику мог стать пространством для личного разговора. В определенном смысле настоящим письмом, которое все мы одновременно будем писать. Самое ценное, что дает нам язык, это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои важные адресаты», — отмечал автор текста Артур Дронь.

Оригинал текста будет опубликован в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах «Суспільного». Так все смогут проверить, допустили ли ошибки в написании диктанта.

А тем, кто хочет отдать свои работы на профессиональную проверку экспертам, советуют два способа:

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Отправить почтой лист бумаги по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Сделать это нужно до 28 октября. Отправить текст по электронной почте. Нужно сделать четкое фото или скан-копию написанного оригинала в форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff или .pdf и отправить по e-mail: rd@suspilne.media до 11:00 29 октября.

Как прошел радиодиктант в 2025 году

Напомним, 27 октября прошлого года состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства-2025 «Надо жить!», автором которого стала писательница Евгения Кузнецова, а текст читала актриса Наталья Сумская.

Традиция проведения диктанта существует с 2000 года. В прошлом году на проверку поступило более 11 200 работ.

В эфире «Украинского радио» объявили победителей: без ошибки диктант написали шесть человек — Алина Голошивец, Алена Данилюк, Евгений Семенов, Ольга Сидорук, Галина Шура и Дмитрий Щербина, а только с одной ошибкой — 11 человек.

По словам главы комиссии по проверке Елены Масалитиной, самой распространенной ошибкой стали пунктуационные огрехи. Самым трудным оказалось слово «интерсити», которое большинство написали с заглавной буквы, а также сложности возникали с написанием словосочетания «пес Патрон».

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