Радиодиктант национального единства 2026: стала известна дата проведения

Радиодиктант / © Pexels

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Всеукраинский радиодиктант национального единства 2026 состоится 27 октября. Это День украинской письменности и языка.

Об этом сообщило «Суспільне».

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Что известно о Радиодиктанте 2026

Ежегодный радиодиктант традиционно станет возможностью для украинцев и всех желающих из разных стран мира приобщиться к совместному написанию текста на украинском языке.

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Трансляцию проведут в прямом эфире на платформах «Суспільного». Диктант можно будет слушать на «Українському Радіо» и «Радіо Культура», а также смотреть на YouTube-канале«Українського Радіо», телеканале и YouTube-канале «Суспільне Культура». Присоединиться можно также через приложения suspilne.radio и «Дія».

В команде «Українського Радіо» отметили, что даже в условиях полномасштабной войны радиодиктант остается площадкой, объединяющей людей вокруг украинского языка.

Кто в этом году напишет текст для радиодиктанта и кто будет читать его вживую, организаторы объявят позже.

Радиодиктант национального единства начали в 2000 году. С тех пор он превратился в масштабный украиноязычный флешмоб, к которому ежегодно приобщаются участники не только в Украине, но и за рубежом.

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В 2025 году на проверку было направлено более 11 200 работ. Среди них были не только электронные тексты, но и бумажные письма, которые участники отправляли, в частности, из Италии, США и Бельгии.

Как мы писали, в 2025 году на проверку поступило более 11,2 тысяч работ участников Радидиктанта национального единства. Наиболее распространенной ошибкой стало написание слова «безіменний» с одной буквой «н». Победителей определили среди участников, которые написали диктант без ошибок или с минимальным их количеством.

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