Радиодиктант национального единства: где и когда сегодня слушать

Радиодиктант

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Во вторник, 27 октября, украинцы будут отмечать День украинской письменности и языка. Традиционно по этому случаю проведут радиодиктант национального единства, который начнется в 11:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает сайт «Патріот Донбасу».

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Трансляцию традиционно будут обеспечивать платформы Суспільного Мовлення. Радиодиктант можно будет слушать и смотреть на следующих ресурсах:

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Радиодиктант национального единства: кто автор и чтецы

Напомним, автором текста для Радиодиктанта национального единства 2026 стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. В марте 2022 года он присоединился к ВСУ, участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожье, а после тяжелого ранения в октябре 2024-го демобилизовался.

В своих книгах Дрон освещает тему военной службы и памяти о героях, а в собственном тексте для диктанта стремится показать, как язык объединяет всех, работая с каждым в отдельности.

Читцами радиодиктанта этого года впервые станет дуэт: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественный деятель и волонтер Даша Астафьева. Пройдаков является первым украинским учителем, вошедшим в топ-10 мировой премии Global Teacher Prize 2023, и отмечает, что проект давно перерос обычную проверку грамотности. Астафьева, которая является основательницей книжного приложения UnderBooks для популяризации украинской литературы, назвала участие в событии исполнением мечты и призвала украинцев вместе держать строй.

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