Радоница в 2023 году: какого числа, как поминать родственников и что нести на кладбище

Радоница — особый день для поминовения умерших родственников. В народе его также называют Проводами или Гробками. Какого числа Радоница 2023 года и что можно делать в этот день читайте в материале ТСН.ua.

Какого числа Радоница 2023 года

Согласно церковному календарю, Радоница связана с празднованием Пасхи и приходится на девятый день после этого великого праздника и ежегодно празднуется во вторник. 2023 Пасха 16 апреля, а значит Радоница будет 25 апреля.

Чего нельзя делать на Радоницу

Категорически запрещается при посещении кладбища громко кричать, веселиться, смеяться. У верующих существует поверье, что, покидая кладбище, ни в коем случае нельзя смотреть назад. Есть опасность захватить душу покойника и принести ее с собой домой.

Нельзя брать на кладбище сигареты, курить там.

Церковь запрещает посещать кладбище младенцам, беременным женщинам, детям до семи лет. По народным поверьям, молодая душа заставляет усопших вспомнить о земной жизни и может вызвать зависть. Поэтому мертвые могут попытаться забрать ее к себе.

Хотя большинство украинцев любят устраивать на кладбище трапезы, делать это категорически запрещено. Это место, чтобы помянуть родных, уже покинувших этот мир, помолиться за их упокой. Поминальные обеды лучше делать дома, если есть такое желание.

Не стоит нести на могилы пластиковые цветы – они вредны для экологии. Также лучше не оставлять на кладбище пасхальные яйца, кусочки куличей, другую пищу, которая привлекает животных.

Как поминать Радоницу: что нести на кладбище

На кладбище обязательно приносят живые цветы или сушеницы. Очень популярны среди верующих букетики освященной ивы. Можно рано посадить у могилы настоящие растения.

Также приветствуются лампадки – их обязательно зажигают. Церковь рекомендует приносить на кладбище свечи с черными лентами.

Если вам очень хочется принести на кладбище угощение (яйца, куличи, мясные блюда и т.д.), тогда лучше после поминовения отдать их нищим.

Перед тем, как идти на могилы родственников, верующие идут в церковь и молятся там о их упокоении.

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