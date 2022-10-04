Радовался успехам врага: в Одесской области мужчина поддерживал агрессию России в соцсетях.

Житель Белгород-Днестровского в Одесской области поддерживал военную агрессию Российской Федерации.
Свои прокремлевские нарративы он активно транслировал в сети. Так, в Facebook 58-летний мужчина распространяет пророссийский контент.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что в своих сообщениях сторонник страны-агрессоры отрицал военные преступления, совершаемые РФ в Украине. Он поддерживал оккупацию украинских территорий, радовался успехам врагов и позорил выступавших против России граждан.
У изменника правонарушителя изъяли мобильный телефон, с помощью которого он распространял данную информацию.
Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления Речь идет о распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификацию ее участников.
Как сообщалось, три агента ФСБ РФ, задержанные в Одессе, взяты под стражу без права на залог. Организатором преступной группы оказался одессит, занимавший с 2014 года пророссийскую позицию и участвовавший в пророссийских политических мероприятиях.
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