Раду «косила» неизвестная болезнь: десятки нардепов под капельницами

Верховная Рада. / © УНИАН

В больницу с осложнениями от болезни попали 38 депутатов Верховной Рады. Точная причина заболевания пока не известна.

Об этом сообщила народный депутат Галина Третьякова.

По ее словам, «одновременно заболело более 38 народных депутатов». Однако за день до этого, говорит она, парламентарии были здоровы.

«Лечение — вплоть до капельниц. Причина пока не установлена. Сотрудники Совета и родственники депутатов не заболели», — написала Галина Третьякова.

Заболевания нардепов

Накануне, 12 февраля, ВРУ разошлась, не приступив к работе, потому что многие парламентарии не появились в сессионном зале. Причиной стала не только командировка народных избранников, но и массовое отравление.

Телеграмм-канал Ukraine contex сообщил, что у многих диарея, рвота и температура 38. Впоследствии эту информацию подтвердили депутаты. В частности, Ярослав Железняк и Николай Тищенко.

В пресс-службе аппарата парламента сообщили, что специалисты приступили к проверке и проведению лабораторных исследований, отбирают образцы для проведения лабораторных исследований. По предварительным, рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.

