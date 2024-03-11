Раду могут собрать на заседание 14 марта – СМИ стала известна повестка дня

Верховная Рада, вероятно, соберется на однодневное заседание 14 марта, в повестке дня – ратификации и нелегитимные выборы в России.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источники в парламенте.

В то же время, один из собеседников из Верховной Рады отметил, что пока это не подтверждено.

"И, ввиду способности Слуг собираться оперативно, слабо верится", – добавил он.

Собеседник в Раде подтвердил, что планы согласовываются. Предварительно, по его словам, собирается информация о количестве гипотетических собравшихся.

Так называемые "выборы" президента РФ должны состояться 15-17 марта 2024 года. Переизбрание главы Кремля Путина планируется устроить и на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, россияне в оккупированном Крыму разворачивают также милитаризацию подростков в школах и техникумах.

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