Радуцкий сообщил, когда ученые прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине

Радуцкий сообщил, когда ученые прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине

Однако, по его словам, говорить о третьей волне еще рано.

Значительное ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине ожидается на конец октября — начало ноября.

Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"По прогнозам европейских ученых, по прогнозам украинских ученых, значительное ухудшение ситуации может наступить на конец октября – начало ноября", — сказал он.

Радуцкий добавил, что сегодня ситуация в Украине ухудшается, но это еще не красная зона, поэтому говорить о третьей волне еще рано.

В то же время председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации заверил, что страна подготовлена к третьей волне эпидемии COVID-19. По его словам, медицинская система выдержит, если речь пойдет о 70 тысячах случаев COVID-19 в сутки.

Напомним, что на данный момент регионы Украины оказались на пороге усиления карантинных ограничений. Уже с понедельника, 13 сентября, в стране могут ввести "желтый" уровень эпидемической опасности, а в областях, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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