Радуцкий сообщил, сколько штаммов коронавируса уже зафиксировано в Украине

В Украине циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг коронавируса "Омикрона". Выявлено десять случаев штамма "Эрис" – это вариант штамма "Омикрон".

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, симптомы "Эрис" такие же, как и при других известных штаммах COVID-19: боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

Радуцкий отмечает, что, по оценкам ВОЗ, глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий. Он также отметил, что вакцинация против коронавируса остается бесплатной.

"Сейчас есть 5,1 млн доз вакцины для проведения прививок. Государственный контроль качества прошли две вакцины против гриппа. Это четырехвалентная инактивированная корейская вакцина (114,6 тыс. доз вакцины) и французская (151,1 тыс. доз). быть доступны в аптеках. Бесплатной предусмотрена вакцинация для медиков: ожидается поставка в рамках проекта PIVI 60 тыс. доз вакцин против гриппа", — подчеркнул Радуцкий.

Пока в Украине новых угроз, к которым не готова медицинская система, не прогнозируется. По словам Радуцкого, сфера здравоохранения готова к эпидсезону, в частности закуплены или поставлены от партнеров вакцины от "коведа" и гриппа.

Как сообщалось, ранее в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон". Специфической особенностью "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет.

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