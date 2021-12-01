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Рак легких: как снизить риск

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Рак легких: как снизить риск

pixabay.com

Если своевременно диагностировать болезнь, то ее лечение может быть более успешным, чем при позднем обнаружении.

Рак легких возникает тогда, когда клетки легких начинают неконтролируемо делиться. Очаг поражения может располагаться в стенках больших и малых бронхов, бронхиол, а также в самой легочной ткани, где в норме осуществляется обмен газов.

Об этом пишет "Центр общественного здоровья" в Telegram.

Если своевременно диагностировать болезнь, то ее лечение может быть более успешным, чем при позднем обнаружении. Будьте внимательны и знайте о факторах риска, симптомах и профилактике болезни.

К факторам риска болезни относятся курение и пассивное курение, влияние радона и асбеста и других канцерогенных агентов, употребление определенных диетических добавок.

Благодаря профилактике вы можете уменьшить риск рака легких:

  • Бросьте курить. Если вы никогда не курили, не начинайте. Поговорите с детьми о вреде этой привычки. Поговорите с семейным врачом о стратегиях отказа от курения.
  • Избегайте пассивного курения. Если вы живете с курильщиком, агитируйте этого человека бросить курить или по крайней мере призывайте не курить дома, а только в отведенных для этого местах. Избегайте мест, где курят.
  • Проверьте свой дом на радон, особенно если знаете что живете в районе, где он распространен. Дом можно сделать более безопасным.
  • Избегайте канцерогенов на работе. Принимайте меры предосторожности, чтобы защитить себя от вредного воздействия канцерогенов. К примеру, если вам выдают маску на лицо, обязательно носите ее. Спросите врача, что вы можете сделать, чтобы защитить себя на работе.
  • Ешьте больше овощей и фруктов. Это лучшие источники витаминов и питательных веществ. Избегайте приема больших доз витаминов в форме таблеток, ведь это может быть опасно для вашего здоровья.
  • Будьте физически активными.

Напомним, что медики напомнили о самом смертоносном виде онкологии.

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