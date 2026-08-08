Ракет для Patriot не хватит на зиму?: эксперт объяснил, остановят ли новые поставки "Искандеры"

Ракета к Patriot

Реклама

Запасов ракет для систем Patriot, которые обещали передать западные партнеры, теоретически должно хватить для защиты украинского неба в ближайший зимний период, однако в долгосрочной перспективе этого недостаточно.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил руководитель центра подготовки операторов БПЛА, ветеран Виктор Таран.

Реклама

По словам эксперта, единственным эффективным путем для нейтрализации угрозы вражеских ракетных ударов является уничтожение российских пусковых установок «Искандер» непосредственно в местах их базирования. Сделать это необходимо с помощью отечественного баллистического оружия, ведь ударные беспилотники против таких целей неэффективны.

Реклама

«Мобильные комплексы практически невозможно поразить ударными дронами. Нужно уничтожать „Искандеры“ именно украинской баллистикой», — подчеркнул Виктор Таран.

Таран подытожил, что защитная тактика истощает ресурсы ПВО, поэтому для системного противодействия российскому баллистическому террору Украина должна наращивать свой ударный ракетный потенциал.

Напомним, ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил о том, что Украина не будет производить американские ракеты PAC-3 для Patriot на своей территории, а все слухи в медиапространстве на этот счет не имеют реальной основы. По словам эксперта, даже при передаче американских лицензий, ключевым требованием Вашингтона является развертывание производственных мощностей в Германии, а не в Украине. Главным фактором в этом вопросе является фактор безопасности, ведь украинские предприятия остаются под постоянным прицелом российских аэробалистических ракет.

Новости партнеров