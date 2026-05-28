Ракет на всех не хватит: почему Украина оказалась в условиях критического дефицита ПВО

Комплексы противовоздушной обороны Patriot / Иллюстративное изображение / © Минобороны Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился в США из-за критического дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot , которые являются главным щитом украинских городов от российской баллистики. Ситуация с поставкой этого вооружения значительно усложнилась из-за войны войны на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей американского ВПК.

О том, почему ракет катастрофически не хватает и чем угрожает Украине российский ракетный террор, рассказал эксперт по вооружению главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью УНИАН.

Математика дефицита: почему ракет не хватает

До недавнего времени весь объем производства ракет к системам ПВО Patriot делился преимущественно между США и Украиной. Однако после атаки Ирана на Израиль в эту очередь активно включились богатые страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ), также использующие комплексы PAC-3. По словам Каткова, только за 39 суток американцы и их ближневосточные союзники отстреляли около 4,5 тысяч перехватчиков, из-за чего США исчерпали почти половину собственных запасов.

В то же время компания Lockheed Martin способна производить только 620 ракет PAC-3 MSE в год (примерно 56-57 единиц в месяц).

«Россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет „Искандер“ и примерно 10 ракет „Кинжал“. […] Для надежного перехвата одной баллистической цели требуется две ракеты Patriot. И даже если все ракеты будут передаваться в Украину… то их не хватит. Математика не сходится», – объясняет эксперт.

Собственное производство - перспектива лет

На фоне дефицита Украина задекларировала готовность самостоятельно производить перехватчик или создать собственный антибалистический щит. Однако эксперт предупреждает, что это процесс, требующий колоссального времени.

К примеру Катков приводит соседнюю Польшу, которая в рамках офсетного соглашения с США потратила семь лет лишь на то, чтобы получить сертификацию и построить завод для изготовления микродвигателей поперечного маневрирования для ракет PAC-3 MSE. Потому полноценное украинское производство подобных ракет может занять до 10 лет.

«Сырой» Орешник и километровые промахи

Отдельно эксперт проанализировал недавнее применение Россией ракеты «Орешник». То, что одна из ракет упала на оккупированной территории Донбасса, а другая в Белой Церкви (если целью был Киев) свидетельствует о серьезных проблемах с ее точностью.

Погрешность в 80, а то и 500 километров абсолютно неприемлема для носителей ядерного оружия, точность которых должна измеряться максимум в сотнях метров. По словам эксперта, это доказывает, что российская разработка крайне «сыра». Сбивать же такие цели к моменту разведения боевых блоков способны только американские ракеты SM-3, которые США пока никому не продают.

Напомним, в США срочно разрабатывают дешевую антибаллистическую ракету для Patriot. Новая разработка должна сделать в пять раз дешевле перехват «Искандеров».

