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Сохраняется угроза от дронов: в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Сохраняется угроза от дронов: в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Новая партия вражеских беспилотников атаковали Украину / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками

Мониторинговые группы заявили, что запуска вражеских ракет с самолетов не последовало.

Однако Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении беспилотников. Они в частности залетели на территорию Украины через Сумскую область.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

  • Группа "шахедов" из Сумщины двигаются в направлении Полтавщины.
  • Новая группа "шахедов" на севере Харьковщины, курсом на мероприятие!

Напомним, что враг поднял в воздух Ту-95МС.

В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.

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