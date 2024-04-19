Сохраняется угроза от дронов: в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками
Мониторинговые группы заявили, что запуска вражеских ракет с самолетов не последовало.
Однако Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении беспилотников. Они в частности залетели на территорию Украины через Сумскую область.
В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
- Группа "шахедов" из Сумщины двигаются в направлении Полтавщины.
- Новая группа "шахедов" на севере Харьковщины, курсом на мероприятие!
Напомним, что враг поднял в воздух Ту-95МС.
В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.
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