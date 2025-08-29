Ракета "Фламинго": в НАБУ прокомментировали, осуществляют ли расследование

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) опровергли информацию о расследовании относительно производства новой ракеты «Фламинго».

Об этом говорится в сообщении НАБУ, опубликованном вечером 29 августа.

«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты „Фламинго“, — сообщили в антикоррупционном органе.

Ранее издание Kyiv Independentсо ссылкой на пять обозных источников сообщило, что НАБУ якобы расследует деятельность компании Fire Point, известной разработкой дальнобойных дронов FP-1 и ракет «Фламинго».

Издание утверждало, что НАБУ проверяет, завышала ли Fire Point цены на компоненты и количество поставленных дронов.

Напомним, президент Зеленский назвал «Фламинго» самой успешной ракетой Украины для защиты от российского вторжения. По его словам, уже этой зимой в начнется массовое производство этой ракеты, дальность которой составляет 3 тысячи километров.