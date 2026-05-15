Ракета Х-101 попала в жилой дом в Киеве и взорвалась: Клименко раскрыл подробности российского удара
Российская крылатая ракета Х-101 во время атаки на Киев попала в жилой дом в Дарницком районе и разорвалась внутри здания.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопрос 5 канала.
По словам главы МВД, спасатели обнаружили обломки ракеты уже в подвальном помещении дома. Он пояснил, что после попадания часть здания обвалилась.
«Разбитые обломки ракеты Х нашли спасатели. Уже в подвале. То есть она зашла в дом. Там разорвалась, и соответственно, конструкция железобетонная. Подняло эти конструкции, потом завалило весь дом», — отметил Клименко.
Удар по Киеву 14 мая — детали
Напомним, 14 мая российские войска нанесли удар по жилой многоэтажке в Дарницком районе Киева. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей. Еще 48 человек получили ранения, в том числе двое детей. Удалось спасти 30 жителей.
Как сообщили в ГСЧС, поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась более 28 часов. После ее завершения подразделения перешли к аварийно-восстановительным работам.
15 мая в Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ.