Украина
180
1 мин

Ракета, которая достанет Москву: в Украине впервые показали, как будет выглядеть новая баллистическая FP-9 (фото)

Баллистическая ракета F-9, по данным разработчиков, может поражать цели в российской столице – Москве.

Катерина Сердюк
Баллистическая ракета FP-9

Компания Fire Point впервые представила макет украинской баллистической ракеты FP-9. Показ состоялся во время конференции в польском Жешуве «На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение».

Об этом сообщает «Укринформ».

Кроме FP-9, на мероприятии также продемонстрировали ракету FP-7. Таким образом, публика впервые смогла увидеть физический макет украинской баллистики, ведь раньше подобные разработки существовали только в виде презентационных изображений.

Как отмечается, демонстрация состоялась в рамках международного события, объединившего представителей оборонной сферы, правительств и бизнеса для обсуждения вопросов безопасности и восстановления Украины.

Испытание баллистики F-9: что известно

Как отмечает Defence Express, FP-9 значительно больше российских аналогов типа «Искандер».

Баллистическая ракета потенциально способна поражать цели на территории России, в частности Москву и Санкт-Петербург. Ее дальность полета составляет около 800–850 км, а боевая часть — до 850 кг. Разработчики объясняют, что именно баллистика более эффективна для таких ударов, ведь крылатые ракеты и дроны сложно прорывают многоуровневую систему ПВО.

Ожидается, что FP-9 может пройти кодификацию Министерства обороны уже летом 2026, что откроет путь к ее поставке для ВСУ.

