Ракета, которая достанет Москву: в Украине впервые показали, как будет выглядеть новая баллистическая FP-9 (фото)
Баллистическая ракета F-9, по данным разработчиков, может поражать цели в российской столице – Москве.
Компания Fire Point впервые представила макет украинской баллистической ракеты FP-9. Показ состоялся во время конференции в польском Жешуве «На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение».
Об этом сообщает «Укринформ».
Кроме FP-9, на мероприятии также продемонстрировали ракету FP-7. Таким образом, публика впервые смогла увидеть физический макет украинской баллистики, ведь раньше подобные разработки существовали только в виде презентационных изображений.
Как отмечается, демонстрация состоялась в рамках международного события, объединившего представителей оборонной сферы, правительств и бизнеса для обсуждения вопросов безопасности и восстановления Украины.
Испытание баллистики F-9: что известно
Как отмечает Defence Express, FP-9 значительно больше российских аналогов типа «Искандер».
Баллистическая ракета потенциально способна поражать цели на территории России, в частности Москву и Санкт-Петербург. Ее дальность полета составляет около 800–850 км, а боевая часть — до 850 кг. Разработчики объясняют, что именно баллистика более эффективна для таких ударов, ведь крылатые ракеты и дроны сложно прорывают многоуровневую систему ПВО.
Ожидается, что FP-9 может пройти кодификацию Министерства обороны уже летом 2026, что откроет путь к ее поставке для ВСУ.