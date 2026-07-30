"Ракета летела и срезала этажи": Садовый сообщил новые подробности ночного удара

На месте атаки / © Associated Press

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В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Львову. В результате атаки повреждены жилые дома, учебные заведения и городская инфраструктура.

О последствиях атаки сообщил мэр города Андрей Садовый, передает «Новости. Live».

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«Два человека во Львове считаются пропавшими без вести, 23 оказали медпомощь, 13 человек в больнице, один из них — тяжелый. Это варвары. Как можно атаковать жилой дом? — отметил Андрей Садовый.

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По его словам, вражеская ракета летела и просто срезала этажи, а в другом доме просто застряла боевая часть.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть дети, а спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Мэр также уточнил, что Львов компенсирует жильцам пострадавших квартир аренду.

Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на четверг, 30 июля, Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА. По данным Воздушных сил Украины, российские войска выпустили 284 беспилотника и 74 ракеты разных типов.

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Сообщалось о взрывах в Полтаве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице, Харькове и Львове. В последний раз РФ массированно атаковала западные области в марте.

В пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, погибли шесть человек. Среди них трое детей и трое взрослых.

Во Львове после атаки зафиксировано несколько попаданий, повреждены две многоэтажки и нежилые сооружения. Под завалами жилого дома остаются люди, продолжается спасательная операция.

Также под ударом находились частное предприятие и терминал «Новой почты» на Полтавщине. Погиб один человек.

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В Польше во время атаки РФ по Украине упал неизвестный объект.

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