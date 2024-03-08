Ракета очень быстро пришла: Зеленский об обстреле, под который он попал с премьером Греции в Одессе

Во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис оказались под ракетным обстрелом оккупантов. Ракета прилетела в 300-400 метрах от лидеров государств.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ракетном ударе, который Россия нанесла по порту Одессы, где глава государства находился вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом Зеленский рассказал в интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai.

"Мы были в порту. И через несколько сотен, я так понимаю, 300-400 метров, был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла, сирена начала работать, но очень коротко, потому что удар шел из оккупированного Крыма", — рассказал президент.

Зеленский объяснил, что из-за того, что россияне ударили баллистикой из Крыма, украинские защитники просто не успели среагировать.

"Я не знаю, по ком был этот удар. В любом случае, это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. Вы видите, что от России, от Путина ее просто нет — ударить баллистической ракетой во время визита премьер-министра Греции. Он был очень удивлен, а я нет", — сказал Зеленский.

Ракетный удар РФ по Одессе

Колонна президента Украины Владимира Зеленского, находившаяся рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, ощутила на себе удар в Одессе. Российская ракета 6 марта попала в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьера Греции.

Люди из кортежа, сопровождавшего лидеров во время визита в город, после удара сообщили, что видели "грибовидное облако" дыма.

Сам премьер-министр Греции также прокомментировал ракетный удар по Одессе. Он отметил, что у делегации уже не было времени пойти в укрытие, ведь от сирены до взрывов прошли считанные секунды.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета ударила в 500 метрах от кортежа Зеленского!

Читайте также: