ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2544
Время на прочтение
1 мин

Ракета «прилетела» по людному перекрестку: Зеленский раскрыл подробности смертельного удара РФ по Печенегам

Президент Зеленский пообещал, что Украина «обязательно ответит» России на кровавый удар по Печенегам Харьковской области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Удар по Печенегам на Харьковщине

Удар по Печенегам на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности кровавого удара РФ по Печенегам Харьковской области. Он заявил, что россияне жестоко ударили по людному перекрестку, где расположены почта и магазины, а вокруг жилые дома.

Об этом глава государства написал на официальной странице в Telegram-канале.

По последним данным от президента, известно о десяти погибших в результате российского удара. Многие ранены. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Мои соболезнования родным и близким… Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы. Выясняются все обстоятельства этой трагедии», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский пообещал «обязательный ответ» России

Он пообещал, что Украина «обязательно ответит» России на кровавый удар, пообещав «справедливые кинетические ответы».

«Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины», — отметил глава государства.

/ © Управление ГСЧС в Харьковской области

© Управление ГСЧС в Харьковской области

/ © Управление ГСЧС в Харьковской области

© Управление ГСЧС в Харьковской области

/ © Управление ГСЧС в Харьковской области

© Управление ГСЧС в Харьковской области

Ракетный удар по Печенегам в Харьковской области — последние новости

Напомним, днем 18 августа Россия нанесла смертельный ракетный удар по поселку Печенеги Харьковской области. Предварительно в результате атаки погибли 10 человек, еще 17 получили ранения.

По официальным данным, последствия удара России ужасающие. В результате атаки повреждены 10 частных домов, а также кафе, почтовое отделение, магазин и по меньшей мере семь автомобилей.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie