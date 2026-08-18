Ракета «прилетела» по людному перекрестку: Зеленский раскрыл подробности смертельного удара РФ по Печенегам

Удар по Печенегам на Харьковщине

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности кровавого удара РФ по Печенегам Харьковской области. Он заявил, что россияне жестоко ударили по людному перекрестку, где расположены почта и магазины, а вокруг жилые дома.

Об этом глава государства написал на официальной странице в Telegram-канале.

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По последним данным от президента, известно о десяти погибших в результате российского удара. Многие ранены. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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«Мои соболезнования родным и близким… Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы. Выясняются все обстоятельства этой трагедии», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский пообещал «обязательный ответ» России

Он пообещал, что Украина «обязательно ответит» России на кровавый удар, пообещав «справедливые кинетические ответы».

«Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины», — отметил глава государства.

© Управление ГСЧС в Харьковской области

© Управление ГСЧС в Харьковской области

© Управление ГСЧС в Харьковской области

Ракетный удар по Печенегам в Харьковской области — последние новости

Напомним, днем 18 августа Россия нанесла смертельный ракетный удар по поселку Печенеги Харьковской области. Предварительно в результате атаки погибли 10 человек, еще 17 получили ранения.

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По официальным данным, последствия удара России ужасающие. В результате атаки повреждены 10 частных домов, а также кафе, почтовое отделение, магазин и по меньшей мере семь автомобилей.

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