Атака РФ на Ивано-Франковскую область / © соцмережі

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В селе Заднестрянское в Ивано-Франковской области 66-летняя женщина самостоятельно потушила пожар после того, как в ее дом попала российская ракета. Снаряд насквозь пробил крышу и потолок и застрял на первом этаже, но не взорвался.

Об этом сообщает «Общественное».

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Это произошло во время российской атаки 20 ноября. Владелец дома Любовь Шашкова обычно спит на втором этаже, но с началом тревоги спустилась на первый в свою 85-летнюю тетю. Ракета пробила крышу, пролетела через детскую и оказалась на кухне.

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Услышав взрывы, женщина вышла в коридор и увидела густой дым и горящий корпус ракеты. Из-за обстрелов сгорел водяной насос, так что тушить огонь пришлось водой из колодца.

«И слышу: раз „бах“, „бах“ второй. Думаю, где-то оно далеко, наверное. Но, думаю, выйду, посмотрю. Когда я вышла из этой комнаты — дым черный валит. Я кричу: „Тетя, вставай, вставай, мы горим“. Дышать нечем, и горит мне болванка. Я гашу тряпками, водой не могу, потому что не качает насос, он уже сгорел. И потом — в колодец. И так я потушила. Когда открыла окно, воздух зашел — стало больше гореть, а дышать нечем. И я воду лью и лию, будто погасилось и снова разгорелось. Это как секундное дело, но можно было дуба врезать от всего», — рассказывает Любовь Шашкова.

Ракета РФ попала в дом на Ивано-Франковщине / © Суспільне

После ликвидации возгорания женщина позвонила в Службу спасения. Пожарные прибыли быстро, но использовать оборудование им уже не пришлось.

«Разлагают те свои шланги. А я говорю: ребята, не разлагайте, я уже погасила. Они прибежали: „О, действительно, не горит. Вы — молодец“. Я говорю: вы бы на моем месте еще не такие были молодцы», — продолжает Любовь Шашкова.

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Поскольку ракетная опасность продолжалась, спасатели отвезли женщину к укрытию и вызвали скорую, где медики оказали ей необходимую помощь. По словам Любови Шашковой, когда обстрел прекратился, вернуться домой им не разрешили из-за угрозы взрыва на обширной территории, а соседей начали временно выселять. Поэтому женщина пошла в родительский дом.

Пока ракету убирали из дома, дороги вокруг перекрыли. По словам женщины, чтобы достать снаряд и вывезти его, привлекли 13 специалистов. Несмотря на спасение, она беспокоится, где взять деньги на ремонт жилья.

Ракета РФ попала в дом на Ивано-Франковщине / © Суспільне

«Все говорят: „Хорошо, что жива“. А я отвечаю: знаете, если бы меня убило, мне было бы легче отстраивать не надо. Похоронили и все, вспомнили, а тут надо прикладывать рук. И на минимальную пенсию 3200 что я могу сделать? — говорит Любовь Шашкова.

По словам председателя Бурштынского общества Василия Андриешина, дом испытал сильные разрушения, ведь ракета пробила крышу, потолок и застряла в полу. На месте уже работала комиссия, зафиксировавшая убытки. Он добавил, что местные власти помогут семье отремонтировать кровлю, а владельцы также смогут подать заявку через «Действие» на государственную компенсацию.

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Вийна в Украине — последние новости

Напомним, и в Ивано-Франковске утром 20 ноября раздался звук взрыва во время объявленной воздушной тревоги красного уровня.

Очередная массированная атака РФ 20 ноября по девяти областям Украины привела к человеческим жертвам, разрушениям инфраструктуры и экстренным отключениям света.

Также вечером 20 ноября русские войска атаковали Кривой Рог, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар.

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