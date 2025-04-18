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- Украина
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Ракета разорвалась в воздухе: РФ применила смертоносную тактику в Харькове
Россияне запустили по городу три баллистических ракеты.
Подрыв российской ракеты над Харьковом произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Всего враг применил три баллистические ракеты "Искандер" для атаки по городу. Под ударом оказались гражданское предприятие, а также жилые спальные кварталы.
В результате обстрела также повреждено более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей.
Как сообщалось, ночью в Харькове РФ попала баллистикой в многоэтажку. Подтверждена гибель одного человека, также известно о 60 пострадавших.