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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ракета разорвалась в воздухе: РФ применила смертоносную тактику в Харькове

Россияне запустили по городу три баллистических ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Харьков.

Харьков.

Подрыв российской ракеты над Харьковом произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Всего враг применил три баллистические ракеты "Искандер" для атаки по городу. Под ударом оказались гражданское предприятие, а также жилые спальные кварталы.

В результате обстрела также повреждено более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей.

Как сообщалось, ночью в Харькове РФ попала баллистикой в многоэтажку. Подтверждена гибель одного человека, также известно о 60 пострадавших.

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