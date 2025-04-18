Ракета разорвалась в воздухе: РФ применила смертоносную тактику в Харькове

Харьков.

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Подрыв российской ракеты над Харьковом произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Всего враг применил три баллистические ракеты "Искандер" для атаки по городу. Под ударом оказались гражданское предприятие, а также жилые спальные кварталы.

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В результате обстрела также повреждено более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей.

Как сообщалось, ночью в Харькове РФ попала баллистикой в многоэтажку. Подтверждена гибель одного человека, также известно о 60 пострадавших.

Дата публикации 08:49, 17.04.25 Количество просмотров 42 Жители Днепра рассказали о пережитой атаке