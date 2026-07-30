Ракета РФ разрушила дом во Львове: под завалами дома нашли мужчину

Атака на Львов.

Реклама

Во Львове под руинами жилого дома, куда ночью на 30 июля ударила российская ракета, обнаружили одного погибшего.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Реклама

«Под завалами пятиэтажки во Львове, которая пострадала от ракетного удара, обнаружили тело мужчины», — подчеркнул чиновник.

Реклама

В то же время, по словам чиновника, поисково-спасательные работы на месте прилета продолжаются.

Напомним, во Львове воздушная тревога продолжалась с 04:12 до 05:16. Раздались сильные взрывы. На областной центр летело более 20 раке, в том числе две попали в жилые дома.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что больше всего пострадали два жилых дома на улицах Патона и Выговского. Спасатели продолжают работу на месте ударов. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений.

Дата публикации 09:20, 30.07.26 Количество просмотров 94 Ситуация во Львове после массированной атаки!

Новости партнеров