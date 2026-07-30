- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 633
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракета РФ разрушила дом во Львове: под завалами дома нашли мужчину
Спасательные работы на месте ракетной атаки продолжаются.
Во Львове под руинами жилого дома, куда ночью на 30 июля ударила российская ракета, обнаружили одного погибшего.
Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Под завалами пятиэтажки во Львове, которая пострадала от ракетного удара, обнаружили тело мужчины», — подчеркнул чиновник.
В то же время, по словам чиновника, поисково-спасательные работы на месте прилета продолжаются.
Напомним, во Львове воздушная тревога продолжалась с 04:12 до 05:16. Раздались сильные взрывы. На областной центр летело более 20 раке, в том числе две попали в жилые дома.
Мэр Андрей Садовый сообщил, что больше всего пострадали два жилых дома на улицах Патона и Выговского. Спасатели продолжают работу на месте ударов. Всего в городе повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений.