Ракета РФ ударила по хоспису со смертельно больными пациентами: жуткие фото

Атака на хоспис. / © Борис Філатов

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Во время массированной атаки одна из российских ракет попала в хоспис в Днепре, где находились пожилые и тяжелобольные пациенты.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

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По его словам, в хосписе находились люди в тяжелом состоянии, нуждавшиеся в постоянном медицинском уходе.

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Глава города опубликовал фотографии поврежденного заведения призвал международное сообщество увидеть последствия российского удара.

«Я хочу, чтобы сейчас эти фото увидело как можно больше людей. Особенно политиков и дипломатов. Особенно за границей. Весь мир должен это увидеть», — подчеркнул Филатов.

Россияне ударили по хоспису для смертельно больных людей в Днепре / © Борис Філатов

Россияне ударили по хоспису для смертельно больных людей в Днепре / © Борис Філатов

Атака на Днепр

Ночью и с утра 3 ноября армия РФ атаковала Днепр ракетами и БпЛА. В городе раздавались сильные взрывы. Произошли «прилеты» по гражданской инфраструктуре — домам и медучреждениям. По меньшей мере, один человек погиб, а около 20 получили травмы.

Кроме того, россияне ударили по критической инфраструктуре. Днепр. Утром на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света.

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