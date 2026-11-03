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- Украина
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Ракета РФ ударила по хоспису со смертельно больными пациентами: жуткие фото
Мэр Днепра опубликовал фото хосписа, в который попала российская ракета.
Во время массированной атаки одна из российских ракет попала в хоспис в Днепре, где находились пожилые и тяжелобольные пациенты.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
По его словам, в хосписе находились люди в тяжелом состоянии, нуждавшиеся в постоянном медицинском уходе.
Глава города опубликовал фотографии поврежденного заведения призвал международное сообщество увидеть последствия российского удара.
«Я хочу, чтобы сейчас эти фото увидело как можно больше людей. Особенно политиков и дипломатов. Особенно за границей. Весь мир должен это увидеть», — подчеркнул Филатов.
Атака на Днепр
Ночью и с утра 3 ноября армия РФ атаковала Днепр ракетами и БпЛА. В городе раздавались сильные взрывы. Произошли «прилеты» по гражданской инфраструктуре — домам и медучреждениям. По меньшей мере, один человек погиб, а около 20 получили травмы.
Кроме того, россияне ударили по критической инфраструктуре. Днепр. Утром на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света.