Ракета РФ упала в Польше: эксперт объяснил, почему ее не перехватили

Ракета / © Getty Images

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Российская ракета, вероятно, Х-101, залетевшая на территорию Польши во время массированной атаки, не была перехвачена польской противовоздушной обороной. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что ответственность за этот инцидент лежит именно на польской стороне.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

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По словам Романенко, если на территории Польши упала именно российская ракета Х-101, значит, ее не смогли перехватить силы польской ПВО.

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«Если ракета, вероятно, Х-101 упала на польской территории, то ее пропустила польская ПВО. К чему здесь мы? Лоханились не мы, а они», — заявил эксперт.

Украина предлагала другой подход

Романенко напомнил, что Украина неоднократно выступала с предложением создать вблизи украинско-польской границы специальную зону, в пределах которой можно было бы перехватывать российские ракеты еще над территорией Украины.

По его словам, речь шла о примерно 30-километровой зоне, где могли бы работать зенитные ракетные комплексы средней дальности.

По мнению эксперта, если бы такая схема была реализована, риск попадания российских ракет в воздушное пространство Польши значительно снизился бы.

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«Мы предлагали им разместить у границы ЗРК и сбивать ракеты над украинской территорией. Но они не хотели, так что теперь придется сбивать ракеты и Шахеды уже над своей территорией», — отметил Романенко.

Романенко обратил внимание, что на этот раз ракета упала в поле, однако в следующий раз последствия могут быть гораздо более серьезными.

«Хорошо, что они падают в полях, но ракета может залететь и в город и попасть прямо в дом», — подчеркнул авиаэксперт.

Напомним, во время массированной атаки по Украине утром 30 июля в Люблинском воеводстве в 80 км от украинской границы прозвучали сирены воздушной тревоги. Взрывы были зафиксированы вблизи населённых пунктов Туробин и Тарнава. В Тарнави-Колонии рухнул неизвестный объект.

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Диаметр воронки составляет около 10 метров. Рядом с местом падения обнаружили обгоревшие металлические фрагменты.

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