Атака на Мерефу / © Олег Синєгубов

Утром 4 мая армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Мерефа в Харьковской области. Число погибших возросло до шести.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным властей, в больнице скончалась шестая жертва — 68-летний мужчина, ранения которого оказались слишком тяжелыми. Всего на месте «прилета» ракета убила пять человек: 50-летнего и 63-летнего мужчин и женщин 74, 41 и 52 лет.

Кроме того, по меньшей мере до 31 человека возросло количество пострадавших, среди них, частности, 16-летний и 17-летний юноши. Также медики оказали помощь 2-летнему мальчику, который продолжит лечение амбулаторно.

Что известно о последствиях атаки

По словам главы ОВА, армия РФ ударила прямо по центру города, фактически посреди дороги. Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере десять домовладений, четыре магазина, СТО, административное здание, автомобили, заведение питания.

По предварительным оценкам, на разбор завалов и полное устранение последствий понадобится еще один-два дня.

Последствия атаки — фото

Враг нанес ракетный удар по Мерефе / © Олег Синєгубов

