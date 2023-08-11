"Ракета унесла жизнь 8-летнего Володи": подробности гибели ребенка на Прикарпатье

На Прикарпатье в результате ракетного удара армии РФ в пятницу, 11 августа, погиб 8-летний мальчик. Его звали Володя. Ребенок получил многочисленные осколочные ранения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Сегодня вражеская ракета унесла жизнь 8-летнего мальчика Володи", - написала глава ОВА.

По ее словам, во время российского ракетного удара ребенок находился во дворе. После атаки на место попадания ракеты прибыли медики. Мальчик был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с тяжелыми травмами. Более двух часов медики боролись за жизнь ребенка. Впрочем, спасти его не удалось.

"Искренние соболезнования семье маленького Володи", - добавила Онищук и призвала жителей Прикарпатья не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ракетный удар по Прикарпатью

Во время воздушной тревоги 11 августа россияне ударили по Прикарпатью. Произошли попадания по гражданскому объекту. Погиб ребенок.

Впоследствии стало известно, что на Прикарпатье россияне ударили ракетой по дому, где жила семья с тремя детьми. Взрывной волной и обломками частично разрушена хозяйственная постройка.

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