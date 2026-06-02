Ракета упала возле жилых домов: РФ массированно атаковала одну из областей

Спасатели. / © Associated Press

Ночью 2 июня россияне совершили комбинированную атаку по Полтавской области. В Лубенском районе произошли попадания БПЛА и ракет.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, в результате «прилетов» повреждено помещение частного предприятия. Кроме того, на второй локации зафиксировано падение ракеты вблизи частных домовладений: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Один человек получил травмы. Состояние — удовлетворительное. Медики оказали ей всю необходимую помощь», — добавил чиновник.

Напомним, ночью против 2 июня РФ запустила по Украине сотни ракет и дронов — всего 729 средств воздушного приступа. В частности, восемь противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» и 33 баллистических ракет Искандер-М.

Силы ПВО уничтожили 40 ракет и 602 беспилотника разных типов. Впрочем, произошло попадание более 30 ракет и 33 дронов на 38 локациях.

Дата публикации 09:13, 02.06.26

