"Ракета уже готова": авиаэксперт сообщил, когда украинская баллистика сможет ударить по России

Баллистическая ракета FP-7 / Фото: Fire Point

Реклама

Оборонительная компания Fire Point занимается изготовлением украинской баллистики. Создание собственных ракетных систем должно стать решающим в противодействии российским ракетным атакам, которые враг все больше усиливает.

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире «24 Канала» рассказал, что ракета FP-7 уже готова, прошла испытание в июле 2026 года. Пока этот вид оружия проходит кодификацию.

Реклама

FP-7 в процессе кодификации, а FP-9 готовится к тестированию

После завершения кодификации ракете будет присвоен специальный номер и подготовлен ряд документов. Затем, как пояснил авиационный эксперт, это средство поражения станет на вооружение сил обороны Украины.

Реклама

«Министерство обороны сможет начать заключение контрактов и закупку этих ракет. Когда главой Минобороны был Федоров, думаю, что было предусмотрено, что этот срок с трех месяцев будет сокращен до одного. Это частично подтвердила Ирина Терех (техдиректор Fire Point), которая сказала, что процедура кодификации займет 2-4 недели», — напомнил Криволап.

Поэтому, как прогнозирует авиационный эксперт, уже в начале сентября могут быть определенные решения по закупке такого оружия. Он также считает, что оборонная компания Fire Point готова наладить серийное производство украинской баллистики типа FP-7. По мнению Криволапа, полететь на Россию она сможет в начале осени 2026 года, по самому худшему сценарию — внутри осеннего периода.

А вот по ракетам FP-9, он прогнозирует, что следует ожидать их применения позже. По его словам, их только недавно представили на выставке в Дании.

«В этой ракете заявлены характеристики по дальности 800—850 километров, этого нам достаточно, чтобы 80% ВПК России уничтожить, если будет достаточное количество. Но у нас нет полигона, где мы можем его опробовать. Поэтому этот процесс будет происходить на болотах, я имею в виду Россию», — подытожил Криволап.

Реклама

Напомним, украинская компания Fire Point завершает разработку сверхскоростной баллистической ракеты FP-9, против которой бессильно перехваленная противовоздушная оборона Москвы.

Новости партнеров

Новости партнеров