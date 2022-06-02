Ракета влетела в квартиру: 35-летняя женщина из Донбасса при обстреле потеряла ребенка, руку и ногу

35-летняя Екатерина из Лимана Донецкой области получила тяжелое ранение при обстреле россиянами ее родного города.
1 мая ракета влетела прямо в квартиру женщины, в результате чего она потеряла ребенка, а также руку и ногу.
Историю женщины рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
"1 мая россияне начали обстреливать Лиман, где проживала семья Герман: Екатерина, ее муж Константин и 6-летний сын Дамир. Внезапно раздался взрыв: снаряд попал прямо в их квартиру", — рассказывают в медицинском объединении.
К счастью, муж Катерины не пострадал и сумел вынести раненую супругу. Спасатели сразу увезли женщину в больницу в Славянск.
Екатерина получила тяжелые травмы: осколки попали в живот, также ей из-за сильных повреждений пришлось ампутировать руку и ногу. Вторая рука – сильно травмирована. Женщина была в тяжелом состоянии и потеряла очень много крови.
Екатерина была беременной, поэтому медики до последнего боролись и за жизни ее 12-недельного ребенка, которого, к сожалению, так и не удалось спасти.
Из Славянска Екатерину перевезли в Днепр, а через некоторое время в Киев и Львов. Оттуда женщину эвакуировали в Швецию, где ее должны протезировать и реабилитировать. Но Екатерина мечтает как можно скорее вернуться в Украину, ведь хочет осенью отвести сына в первый класс.
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