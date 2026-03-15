Ракета влетела в спальню: 19-летняя девушка чудом уцелела (фото)

Фрагмент ракеты в доме в Василькове / © Facebook Сергей Болвинов

Реклама

После массированного удара российской террористической армии по Киевской области в ночь на 14 марта в частном доме в Василькове обнаружили обломки российской ракеты.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.

По его словам, боевая часть от российской ракеты Х-101 влетела прямо в спальню, но не сдетонировала.

Реклама

«В этот момент в комнате спала девятнадцатилетняя девушка. В доме она была вместе со своей мамой. Обе женщины уцелели, но здание полуразрушено», — сообщил Болвинов.

Полицейские помогли семье эвакуироваться из поврежденного российским ударом дома. На место попадания прибыли сотрудники взрывотехнической службы.

«Территория сейчас под охраной полиции — еще одна боевая часть упала на крышу автомобиля во дворе. Специалисты работают над тем, чтобы их обезвредить», — сообщил Болвинов.

Напомним, в результате ночного удара российской армии по Киевской области погибли пятеро мирных жителей. Еще 22 жителя области пострадали, среди них — трое детей.

Реклама

В ночь на 14 марта российские войска нанесли удар по Броварам Киевской области. Больше всего пострадал густонаселенный район города. Обломки сбитого дрона упали недалеко от жилого дома, повредив многоэтажки, автомобили и другие объекты.