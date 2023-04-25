"Ракетами бомбят бендеры", а Путин не виноват в войне: новые шокирующие заявления верующих УПЦ МП возле Лавры (видео)

По мнению одной сторонницы Московского патриархата, это не РФ бомбит украинские земли, а какие-то мифические "бендеры"

Сторонники УПЦ МП, которые до сих пор протестуют под стенами Киевско-Печерской лавры и мешают работе комиссии Минкульта, отличились просто "зашкварными" пророссийскими высказываниями.

Об этом сообщает "5 канал".

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Так одна верующая эмоционально заявила, что "украинцы связаны с россиянами".

На вопрос, кто начал войну, она ответила, что "Америка", которая якобы "рассорила Украину с Россией".

"А ракетами кто бомбит – бендеры, западная Украина. А патриарх Кирилл молится за Украину, за Донбасс", – уверенно заявила сторонница Московского патриархата.

Другой сторонник УПЦ МП, назвавшийся Андреем и заявивший, что работает в монастыре, на вопрос журналистки, чей Крым, ответил, что "российский, Киевской Руси". А по поводу резни в Буче заявляет, что там многое "брехливо подстроено".

"А что есть такое государство Украина. Наша страна незарегистрирована. В 1991 году границы были нечетки. Это не Путин начал войну. Это ж**ы (евреи. – Ред.) начали, чтобы поссорить братьев – русских и украинцев", – говорит сторонник МП.

Позже журналисты сообщили, что этим мужчиной оказался водитель, работающий в монастыре УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, хотя у Онуфрия эту информацию опровергли. Водителем с пророссийскими взглядами заинтересовалась полиция и СБУ. Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако до сих пор верующие УПЦ МП блокируют доступ к Нижней лавре и мешают работе комиссии Мнкульта.

В частности, один из монахов, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы". Другая представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео).

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